Суд арестовал имущество Медведчука и Марченко, которым управляли из России – СБУ

Согласно сообщению, суд арестовал:
"Бенефициарными владельцами этих активов являются гражданин России, Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко", – говорится в релизе.
Имущество арестовали в рамках производства о легализации в Украине российских денег, направленных на финансирование антиукраинской деятельности. Легализация средств происходила по схеме, одним из звеньев которой является компания в Украине, зарегистрированная на гражданина РФ (его имя не указывают).
Со счетов российских банков перечислялись средства на счета этого ООО.
"Деньги поступали под видом потребностей на содержание и оплату аренды двух гостиничных комплексов в Ивано-Франковской и Закарпатской областях через ряд украинских компаний, принадлежащих Оксане Марченко. В ходе досудебного расследования СБУ получила безоговорочные доказательства, что управление ими осуществлялось непосредственно из России, и установила весь список этих российских субъектов", – сообщили в украинской спецслужбе.
Медведчук фигурирует в нескольких уголовных производствах и находится под арестом.
В частности, он подозревается в покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму и госизмене. В этом деле три эпизода: первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ секретных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта "Луч", с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.
Также Медведчуку сообщили о подозрении в пособничестве терроризму. Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины в 2014–2015 годах.
Обвинение по статьям о госизмене и разграблении национальных ценностей уже передано в суд. Его рассматривают в закрытом режиме.
В апреле суд арестовал 154 объекта движимого и недвижимого имущества Медведчука и его жены: 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 паркомест и моторную яхту. Отдельным решением суд арестовал активы жены Медведчука, среди которых более 300 картин известных художников, снегоходы, квадроциклы и автомобили.
11 апреля стало известно, что Лычаковский районный суд Львова передал яхту Royal Romance Медведчука, арестованную 16 марта, в распоряжение Агентству по розыску и управлению активами. В мае суд арестовал имущество предприятий, принадлежащих родственникам Медведчука и его коллеги по фракции Тараса Козака.