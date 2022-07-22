Суд арестовал имущество Медведчука и Марченко, которым управляли из России – СБУ

Активы Медведчука и Марченко, которые арестовал суд, использовали для легализации в Украине российских денег, сообщили в СБУ Фото: Oksana Marchenko / Instagram (архив)

Согласно сообщению, суд арестовал:

корпоративные права общества с ограниченной ответственностью с уставным капиталом 38 млн грн;

банковские счета на 1,3 млн грн;

два земельных участка площадью 3 га и 5 га;

помещения двух гостиничных комплексов площадью 4,5 тыс. м² и 2,4 тыс. м².

"Бенефициарными владельцами этих активов являются гражданин России, Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко", – говорится в релизе.

Имущество арестовали в рамках производства о легализации в Украине российских денег, направленных на финансирование антиукраинской деятельности. Легализация средств происходила по схеме, одним из звеньев которой является компания в Украине, зарегистрированная на гражданина РФ (его имя не указывают).

Со счетов российских банков перечислялись средства на счета этого ООО.

"Деньги поступали под видом потребностей на содержание и оплату аренды двух гостиничных комплексов в Ивано-Франковской и Закарпатской областях через ряд украинских компаний, принадлежащих Оксане Марченко. В ходе досудебного расследования СБУ получила безоговорочные доказательства, что управление ими осуществлялось непосредственно из России, и установила весь список этих российских субъектов", – сообщили в украинской спецслужбе.