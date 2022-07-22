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Суд арестовал имущество Медведчука и Марченко, которым управляли из России – СБУ

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Активы Медведчука и Марченко, которые арестовал суд, использовали для легализации в Украине российских денег, сообщили в СБУ
Активы Медведчука и Марченко, которые арестовал суд, использовали для легализации в Украине российских денег, сообщили в СБУ
Фото: Oksana Marchenko / Instagram (архив)

Суд арестовал имущество подозреваемого в госизмене нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, которым управляли из России. Об этом пресс-центр Службы безопасности Украины проинформировал в Telegram 22 июля.

Согласно сообщению, суд арестовал:

  • корпоративные права общества с ограниченной ответственностью с уставным капиталом 38 млн грн;
  • банковские счета на 1,3 млн грн;
  • два земельных участка площадью 3 га и 5 га;
  • помещения двух гостиничных комплексов площадью 4,5 тыс. м² и 2,4 тыс. м².

"Бенефициарными владельцами этих активов являются гражданин России, Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко", – говорится в релизе.

Имущество арестовали в рамках производства о легализации в Украине российских денег, направленных на финансирование антиукраинской деятельности. Легализация средств происходила по схеме, одним из звеньев которой является компания в Украине, зарегистрированная на гражданина РФ (его имя не указывают).

Со счетов российских банков перечислялись средства на счета этого ООО.

"Деньги поступали под видом потребностей на содержание и оплату аренды двух гостиничных комплексов в Ивано-Франковской и Закарпатской областях через ряд украинских компаний, принадлежащих Оксане Марченко. В ходе досудебного расследования СБУ получила безоговорочные доказательства, что управление ими осуществлялось непосредственно из России, и установила весь список этих российских субъектов", – сообщили в украинской спецслужбе.

Контекст:

Медведчук фигурирует в нескольких уголовных производствах и находится под арестом.

В частности, он подозревается в покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму и госизмене. В этом деле три эпизода: первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ секретных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта "Луч", с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

Также Медведчуку сообщили о подозрении в пособничестве терроризму. Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины в 2014–2015 годах.

Обвинение по статьям о госизмене и разграблении национальных ценностей уже передано в суд. Его рассматривают в закрытом режиме.

В апреле суд арестовал 154 объекта движимого и недвижимого имущества Медведчука и его жены: 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 паркомест и моторную яхту. Отдельным решением суд арестовал активы жены Медведчука, среди которых более 300 картин известных художников, снегоходы, квадроциклы и автомобили.

11 апреля стало известно, что Лычаковский районный суд Львова передал яхту Royal Romance Медведчука, арестованную 16 марта, в распоряжение Агентству по розыску и управлению активами. В мае суд арестовал имущество предприятий, принадлежащих родственникам Медведчука и его коллеги по фракции Тараса Козака.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, СБУ, Украина, Виктор Медведчук, арест, деньги, бенефициар, уголовное производство, Оксана Марченко
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