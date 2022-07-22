В США провели компьютерную симуляцию второй фазы войны в Украине

Издание объяснило, что по его просьбе создатель программы MCOSM Джон Чарнеки провел симуляцию ситуации, при которой основным фактором является артиллерия.
В условном противостоянии учитывались такие моменты, как улучшение действий России в оперативном управлении войсками и работе с информацией, а также то, что Украина "сильно уступает" противнику в вооружении.
В результате симуляция показала тупиковую ситуацию – и Россия, и Украина получили по пять баллов из семи возможных на достижение оперативного успеха.
Эксперты объяснили The Economist, что подобные компьютерные симуляции не учитывают такого фактора, как "воля к победе", поэтому результаты могут не полностью соответствовать реальной ситуации на полях сражений.
Программа MCOSM учитывает в симуляциях 30 разных значений, в том числе уровень подготовки воюющих сторон, огневую мощь, мобильность, логистику, разведку, способности синхронизировать военные операции.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия открыто вторглась в Украину 24 февраля.
В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои идут на востоке и юге страны.
Войска РФ имеют преимущество в количестве вооружения, в том числе тяжелого, артиллерийского, однако международные партнеры Украины ведут поставки такого вооружения.