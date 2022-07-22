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В США провели компьютерную симуляцию второй фазы войны в Украине

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Симуляция учитывала большую роль артиллерии
Симуляция учитывала большую роль артиллерии
Фото: ЕРА

Американская компьютерная программа Major Combat Operations Statistical Model (MCOSM) показала, что в нынешней второй фазе войны России против Украины ни одна из воюющих сторон не имеет достаточного преимущества. Об этом 20 июля сообщил британский журнал The Economist.

Издание объяснило, что по его просьбе создатель программы MCOSM Джон Чарнеки провел симуляцию ситуации, при которой основным фактором является артиллерия.

В условном противостоянии учитывались такие моменты, как улучшение действий России в оперативном управлении войсками и работе с информацией, а также то, что Украина "сильно уступает" противнику в вооружении.

В результате симуляция показала тупиковую ситуацию – и Россия, и Украина получили по пять баллов из семи возможных на достижение оперативного успеха.

Эксперты объяснили The Economist, что подобные компьютерные симуляции не учитывают такого фактора, как "воля к победе", поэтому результаты могут не полностью соответствовать реальной ситуации на полях сражений.

Программа MCOSM учитывает в симуляциях 30 разных значений, в том числе уровень подготовки воюющих сторон, огневую мощь, мобильность, логистику, разведку, способности синхронизировать военные операции.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия открыто вторглась в Украину 24 февраля.

В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои идут на востоке и юге страны.

Войска РФ имеют преимущество в количестве вооружения, в том числе тяжелого, артиллерийского, однако международные партнеры Украины ведут поставки такого вооружения.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, США, Украина, война, военные, вооружение, разведка, артиллерия, вторжение, компьютеры, российская агрессия, война России против Украины, войска, российские оккупанты
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