В США провели компьютерную симуляцию второй фазы войны в Украине

Издание объяснило, что по его просьбе создатель программы MCOSM Джон Чарнеки провел симуляцию ситуации, при которой основным фактором является артиллерия.

В условном противостоянии учитывались такие моменты, как улучшение действий России в оперативном управлении войсками и работе с информацией, а также то, что Украина "сильно уступает" противнику в вооружении.

В результате симуляция показала тупиковую ситуацию – и Россия, и Украина получили по пять баллов из семи возможных на достижение оперативного успеха.

Эксперты объяснили The Economist, что подобные компьютерные симуляции не учитывают такого фактора, как "воля к победе", поэтому результаты могут не полностью соответствовать реальной ситуации на полях сражений.

Программа MCOSM учитывает в симуляциях 30 разных значений, в том числе уровень подготовки воюющих сторон, огневую мощь, мобильность, логистику, разведку, способности синхронизировать военные операции.

Война России против Украины. Главное (обновляется)