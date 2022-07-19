Юрко Юрченко: Одна из причин, почему началась война – у нас не было своих песен, а москальская ересь звучала на всех радиостанциях

"Песни нужны. Они должны создаваться. Сейчас такое время, включите любое радио – столько новых песен, столько украинского контента! Такое, вероятно, было где-то в 1939 году во времена УПА. Сейчас большой подъем. И это важно. Одна из причин, почему и началась эта война – у нас не было контента, не было своих песен, а москальская ересь звучала из всех радиостанций", – подчеркнул Юрченко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)