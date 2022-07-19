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19 июля, 2022
 
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Юрко Юрченко: Одна из причин, почему началась война – у нас не было своих песен, а москальская ересь звучала на всех радиостанциях

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Юрченко: Сейчас такое время, включите любое радио столько новых песен, столько украинского контента!
Юрченко: Сейчас такое время, включите любое радио – столько новых песен, столько украинского контента!
Фото: Yurcash / Юркеш / Facebook

Фронтмен украинской группы Yurcash Юрко Юрченко, который защищает Украину от российских оккупантов в составе добровольческого батальона "Карпатская Сечь", в эфире радио "Промінь" назвал одной из причин российско-украинской войны то, что до полномасштабного вторжения РФ в Украину в эфире украинских радиостанций звучала "москальская ересь". Текстовая версия интервью с артистом 18 июля опубликована на сайте "Общественное Культура".

"Песни нужны. Они должны создаваться. Сейчас такое время, включите любое радио – столько новых песен, столько украинского контента! Такое, вероятно, было где-то в 1939 году во времена УПА. Сейчас большой подъем. И это важно. Одна из причин, почему и началась эта война – у нас не было контента, не было своих песен, а москальская ересь звучала из всех радиостанций", – подчеркнул Юрченко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Юрченко – украинский певец и композитор. Лидер группы "Юркеш". В 2009 году получил звание заслуженного артиста Украины. 

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в составе теробороны защищал Киев, затем отправился на фронт. 

Теги: война, культура, Карпатская Сечь, война России против Украины, Юрко Юрченко, певец
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