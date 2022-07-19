85-летняя Роговцева: Я плохо себя чувствую. Все дает слабину, какие бы усилия ты ни прилагал

"Я плохо себя чувствую. В таком возрасте большинство коллег уже не работают на сцене, – сказала актриса. – Женщине столько лет, на сколько она себя чувствует. После 80-ти нет человека, который себя хорошо чувствовал бы: нервы, зубы, глаза, желудок, ноги, руки, волосы – все дает слабину. И какие бы усилия ты ни прилагал, происходят различные естественные процессы, даже эмоциональные. Поэтому нужно себя преодолевать".

Контекст: Роговцева родилась 16 июля 1937 года. Она – народная артистка Украины, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко, Героей Украины.