Бульвар Шоубиз
 
19 июля, 2022
 
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Горянский о Писанке: Она болела и никому об этом не говорила

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Писанка умерла ночью 19 июля в Германии на 57-м году жизни
Писанка умерла ночью 19 июля в Германии на 57-м году жизни
Фото: pisankaruslana / Instagram

Украинский актер Владимир Горянский 19 июля в спецвыпуске ТСН, который вышел в эфире национального телемарафона, заявил, что новость о смерти коллеги, 56-летней украинской актрисы и ведущей Русланы Писанки его ужаснула.

"Сегодня утром мне позвонили, для меня это было ужасом. Я не мог поверить, что такая молодая женщина, жизнелюбивая, могла умереть. Я всегда думал, что она будет жить вечно", – сказал Горянский.

Он назвал Писанку трудоголиком, подчеркнув, что два месяца назад приглашал певицу вернуться из Германии, куда она переехала после нападения РФ на Украину, чтобы отправиться на гастроли по стране, но она отказалась.

"Мы где-то два месяца назад говорили. Я звонил, не знал причины, почему [она в Германии]. Я говорил: "Руся, поехали на наш театральный фронт, на гастроли, нас ждут", но она мне сказала, что поедет после войны. И только теперь я понял, почему она так ответила. Потому что она болела и никому об этом не говорила", – признался актер.

ВИДЕО
Видео: ТСН / YouTube
Контекст:

Писанка умерла ночью 19 июля в Германии на 57-м году жизни. Немецкие врачи диагностировали у нее серьезное заболевание, которое она скрывала от коллег.

Актриса  лауреат Государственной премии Украины имени Александра Довженко за актерскую работу в фильме "Москаль-чародей", обладательница ордена Святого Владимира. Работала ведущей на канале "1+1".

Писанка была замужем за бизнесменом Игорем Исаковым, с которым познакомилась в 2009 году на сайте знакомств. Детей у нее не было.

Теги: Германия, смерть, Владимир Горянский, Руслана Писанка
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