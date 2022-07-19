  Горянский о Писанке: Она болела и никому об этом не говорила

"Сегодня утром мне позвонили, для меня это было ужасом. Я не мог поверить, что такая молодая женщина, жизнелюбивая, могла умереть. Я всегда думал, что она будет жить вечно", – сказал Горянский.

Он назвал Писанку трудоголиком, подчеркнув, что два месяца назад приглашал певицу вернуться из Германии, куда она переехала после нападения РФ на Украину, чтобы отправиться на гастроли по стране, но она отказалась.

"Мы где-то два месяца назад говорили. Я звонил, не знал причины, почему [она в Германии]. Я говорил: "Руся, поехали на наш театральный фронт, на гастроли, нас ждут", но она мне сказала, что поедет после войны. И только теперь я понял, почему она так ответила. Потому что она болела и никому об этом не говорила", – признался актер.

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Видео: ТСН / YouTube