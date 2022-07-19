Умерла 56-летняя украинская ведущая Руслана Писанка

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Писанка переехала в Германию. Немецкие врачи диагностировали у Писанки тяжелую болезнь. Ведущая скрывала свой диагноз, говорится в публикации.

Контекст:

Руслана Писанка родилась в 1965 году в Киеве. Она лауреат Государственной премии Украины имени Александра Довженко за актерскую работу в фильме "Москаль-чародей", обладательница ордена Святого Владимира. Работала ведущей на канале "1+1".

Писанка была замужем за бизнесменом Игорем Исаковым, с которым познакомилась в 2009 году на сайте знакомств. Детей у актрисы не было. Сын Исакова от предыдущих отношений живет в Черкассах.