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06 февраля, 2022
 
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56-летняя Руслана Писанка упала в обморок во время выступления на сцене

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Руслана Писанка играла в спектакле "Поезд "Одесса-мама"
Руслана Писанка играла в спектакле "Поезд "Одесса-мама"
Фото: pisankaruslana / Instagram

56-летняя украинская актриса и ведущая шоу "Твій день" на канале "1+1" Руслана Писанка 4 февраля внезапно потеряла сознание на сцене дома офицеров Вооруженных Сил Украины в Киеве, когда играла в спектакле "Поезд "Одесса-мама". Об этом сообщило издание Amazing Ukraine.

В публикации отмечается, что украинские актеры Олег Филимонов и Виктор Андриенко, которые находились рядом с актрисой, уточнили, есть ли в зале врач и сразу вызвали скорую помощь.

Контекст:

Руслана Писанка родилась в 1965 году в Киеве. Она лауреат Государственной премии Украины имени Александра Довженко за актерскую работу в фильме "Москаль-чародей", обладательница ордена Святого Владимира. Сейчас Писанка является ведущей "1+1".

Писанка замужем за бизнесменом Игорем Исаковым, с которым познакомилась в 2009 году на сайте знакомств. Детей у актрисы нет. Сын Исакова от предыдущих отношений проживает в Черкассах.

Теги: помощь, актер, Руслана Писанка, актриса, спектакль, Олег Филимонов, Виктор Андриенко
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