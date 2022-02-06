56-летняя Руслана Писанка упала в обморок во время выступления на сцене

В публикации отмечается, что украинские актеры Олег Филимонов и Виктор Андриенко, которые находились рядом с актрисой, уточнили, есть ли в зале врач и сразу вызвали скорую помощь.

Контекст:

Руслана Писанка родилась в 1965 году в Киеве. Она лауреат Государственной премии Украины имени Александра Довженко за актерскую работу в фильме "Москаль-чародей", обладательница ордена Святого Владимира. Сейчас Писанка является ведущей "1+1".

Писанка замужем за бизнесменом Игорем Исаковым, с которым познакомилась в 2009 году на сайте знакомств. Детей у актрисы нет. Сын Исакова от предыдущих отношений проживает в Черкассах.