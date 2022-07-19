Сумская о смерти Писанки: Мы общались две недели назад, планировали сыграть в новом спектакле. Нет сил поверить в эту страшную новость

Писанка умерла ночью 19 июля в Германии на 57-м году жизни Фото: Ірина Ванникова / Fscebook

"Руся, родная наша. Я шокирована. Наверное, были серьезные проблемы со здоровьем. Руся никому ничего не говорила. Мы общались две недели назад, планировали вместе сыграть в новом спектакле. Нет сил поверить в эту страшную новость", – написала Сумская.

Она рассказала, что в феврале 2022 года у Писанки умерла мама, а за несколько лет до этого – брат.

"Я видела, как ей тяжело, но она не подавала виду. Никто не знал о ее боли", – призналась Сумская.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Сумська (@olgasumska)