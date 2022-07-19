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19 июля, 2022
 
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Сумская о смерти Писанки: Мы общались две недели назад, планировали сыграть в новом спектакле. Нет сил поверить в эту страшную новость

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Писанка умерла ночью 19 июля в Германии на 57-м году жизни
Писанка умерла ночью 19 июля в Германии на 57-м году жизни
Фото: Ірина Ванникова / Fscebook

Украинская актриса Ольга Сумская 19 июля в Instagram сообщила, что общалась со своей коллегой, украинской актрисой и ведущей Русланой Писанкой за две недели до ее смерти – тогда они обсуждали новый спектакль.

"Руся, родная наша. Я шокирована. Наверное, были серьезные проблемы со здоровьем. Руся никому ничего не говорила. Мы общались две недели назад, планировали вместе сыграть в новом спектакле. Нет сил поверить в эту страшную новость", – написала Сумская.

Она рассказала, что в феврале 2022 года у Писанки умерла мама, а за несколько лет до этого – брат. 

"Я видела, как ей тяжело, но она не подавала виду. Никто не знал о ее боли", – призналась Сумская.

Контекст:

Писанка умерла ночью 19 июля в Германии на 57-м году жизни. Немецкие врачи диагностировали у нее серьезное заболевание, которое она скрывала. 

Актриса родилась в 1965 году в Киеве. Она лауреат Государственной премии Украины имени Александра Довженко за актерскую работу в фильме "Москаль-чародей", обладательница ордена Святого Владимира. Работала ведущей на канале "1+1".

Писанка была замужем за бизнесменом Игорем Исаковым, с которым познакомилась в 2009 году на сайте знакомств. Детей у актрисы не было. 

Теги: Германия, смерть, Ольга Сумская, Руслана Писанка
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