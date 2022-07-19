Юрко Юрченко: Кто-то нас сдал и мы попали под обстрел. Я уже простился с жизнью, а потом понял: когда страшно – ты становишься обузой

По словам артиста, когда человек круглые сутки находится под прицельным огнем, он начинает воспринимать обстрелы как должное, а борьбу с российскими оккупантами – как работу.

"Когда мы впервые попали под обстрел, мы шли с командиром моего батальона и Сергеем Лойко, автором книги "Аэропорт". Кто-то нас сдал, мы вышли на поле и попали под обстрел, Я так быстро никогда не бегал, и сразу понял, зачем каска. Падало все ближе и ближе, я уже простился с жизнью, сделал последнее фото. А мой собрат говорит: "Люди, мы сейчас с вами находимся в лучшем месте. Это большая для нас честь". Сначала я подумал: "Что он мелет?" А потом понял – если человек заряжен на победу, он считает честью делать это дело", – рассказал он.

Юрченко отметил, что страх мешает на войне.

"Когда тебе страшно – ты становишься обузой для ребят, этого не должно быть. Это взвешенная, четкая позиция – понимать, что это работа, – признался он. – Насыпают часто – и кассетами, и фосфорами. Бежать от войны – глупое дело. Никто не знает, куда прилетит, а работу надо делать, доставлять боеприпасы. Война – это не только сидеть в окопах или наступать. Это логистика, это какие-то нужные вещи – даже крем от комаров. В этом процессе задействовано огромное количество людей. Все уже налажено и сегодня работает, как часы".

Война России против Украины. Главное (обновляется)