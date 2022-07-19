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19 июля, 2022
 
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Юрко Юрченко: Кто-то нас сдал и мы попали под обстрел. Я уже простился с жизнью, а потом понял: когда страшно – ты становишься обузой

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Юрченко: Бежать от войны глупое дело. Никто не знает, куда прилетит, а работу надо делать, доставлять боеприпасы
Юрченко: Бежать от войны – глупое дело. Никто не знает, куда прилетит, а работу надо делать, доставлять боеприпасы
Фото: Yurcash / Юркеш / Facebook

Фронтмен украинской группы Yurcash Юрко Юрченко в эфире радио "Промінь" рассказал о том, как защищает Украину от российских оккупантов в составе добровольческого батальона "Карпатская Сечь", Текстовая версия интервью 18 июля опубликована на сайте "Общественное Культура".

По словам артиста, когда человек круглые сутки находится под прицельным огнем, он начинает воспринимать обстрелы как должное, а борьбу с российскими оккупантами – как работу. 

"Когда мы впервые попали под обстрел, мы шли с командиром моего батальона и Сергеем Лойко, автором книги "Аэропорт". Кто-то нас сдал, мы вышли на поле и попали под обстрел, Я так быстро никогда не бегал, и сразу понял, зачем каска. Падало все ближе и ближе, я уже простился с жизнью, сделал последнее фото. А мой собрат говорит: "Люди, мы сейчас с вами находимся в лучшем месте. Это большая для нас честь". Сначала я подумал: "Что он мелет?" А потом понял – если человек заряжен на победу, он считает честью делать это дело", – рассказал он. 

Юрченко отметил, что страх мешает на войне.

"Когда тебе страшно – ты становишься обузой для ребят, этого не должно быть. Это взвешенная, четкая позиция – понимать, что это работа, – признался он. – Насыпают часто – и кассетами, и фосфорами. Бежать от войны – глупое дело. Никто не знает, куда прилетит, а работу надо делать, доставлять боеприпасы. Война – это не только сидеть в окопах или наступать. Это логистика, это какие-то нужные вещи – даже крем от комаров. В этом процессе задействовано огромное количество людей. Все уже налажено и сегодня работает, как часы". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Юрченко – украинский певец и композитор. Лидер группы "Юркеш". В 2009 году получил звание заслуженного артиста Украины. 

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в составе теробороны защищал Киев, затем отправился на фронт. 

Теги: обстрелы, Карпатская Сечь, война России против Украины, Юрко Юрченко, работа, певец, Yurcash
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