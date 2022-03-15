Юрко Юрченко: Хороших русских не бывает. Все они формируются на отдельных складах и отправляются в ад

"Дорогие украинцы, что я вам хочу сказать? Хороших русских не бывает. Все они штабелями формируются на отдельных складах и потом отправляются в ад, – заявил певец. – Перестаньте постить всякую ересь, а лучше напишите о бойцах, волонтерах, которые борются за победу. Скоро Пасха, и надо до этого времени справиться. Держимся. Слава Украине!"

Юрченко не уточнил, какие именно посты имел в виду, но его обращение появилось после того, как известные украинцы начали публиковать фрагмент новостного выпуска на российском пропагандистском канале, во время которого сотрудница редакции появилась в кадре с антивоенным плакатом. Позже ее арестовали.

Война России против Украины. Главное (обновляется)