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В поддержку украинских воинов на передовой пройдет аукцион по продаже произведений искусства

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Аукцион назначен на 31 июля
Аукцион назначен на 31 июля
Скриншот: ПРАВИЙ СЕКТОР / YouTube

31 июля в 17.00 Добровольческий украинский корпус (ДУК) "Правый сектор" проведет благотворительный аукцион, средства от которого будут направлены на помощь бойцам, которые сражаются против российских оккупантов. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщили 23 июля в ДУК.

"Мы проведем аукцион престижных произведений искусства в живом, а также в онлайн-формате. Мы недавно сформировали три новых батальона, и они нуждаются в больших средствах на обеспечение. Бойцы ДУК всегда находятся в самых горячих точках и успешно уничтожают большое количество врага. Поддержать этих бойцов – значит эффективно вкладывать в защиту Украины", – отметили в "Правом секторе".

В качестве лотов представлены:

  • две картины с изображением панорамы Тернополя и Тернопольской площади украинского художника Евгения Удина;
  • картина "Цветы Украины" украинской художницы Олеси Гудымы;
  • "неповторимая работа с поразительной глубиной и содержательностью" бойца ДУК Олега Дробоцкого;
  • короб из-под снарядов, расписанный волонтером Еленой Волк и вывезенный под пулями из зоны боевых действий специально для этого аукциона;
  • картина "Цветочное дыхание" Алины-Анастасии Ющишин.

"Аукцион является прекрасной возможностью не только сделать престижную покупку, инвестировать в активы, которые будут только расти в стоимости, приобрести уникальные и ценные лоты, но также помочь в защите Украины, ведь все вырученные средства будут направлены на фронтовые подразделения наших защитников", – объяснили в "Правом секторе".

В ДУК обещают предоставить подробный отчет о потраченных средствах.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Тернополь, искусство, Правый сектор, аукцион, помощь, волонтеры, ДУК ПС, отчет, картина, картины
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