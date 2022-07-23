В поддержку украинских воинов на передовой пройдет аукцион по продаже произведений искусства

"Мы проведем аукцион престижных произведений искусства в живом, а также в онлайн-формате. Мы недавно сформировали три новых батальона, и они нуждаются в больших средствах на обеспечение. Бойцы ДУК всегда находятся в самых горячих точках и успешно уничтожают большое количество врага. Поддержать этих бойцов – значит эффективно вкладывать в защиту Украины", – отметили в "Правом секторе".

В качестве лотов представлены:

две картины с изображением панорамы Тернополя и Тернопольской площади украинского художника Евгения Удина;

картина "Цветы Украины" украинской художницы Олеси Гудымы;

"неповторимая работа с поразительной глубиной и содержательностью" бойца ДУК Олега Дробоцкого;

короб из-под снарядов, расписанный волонтером Еленой Волк и вывезенный под пулями из зоны боевых действий специально для этого аукциона;

картина "Цветочное дыхание" Алины-Анастасии Ющишин.

"Аукцион является прекрасной возможностью не только сделать престижную покупку, инвестировать в активы, которые будут только расти в стоимости, приобрести уникальные и ценные лоты, но также помочь в защите Украины, ведь все вырученные средства будут направлены на фронтовые подразделения наших защитников", – объяснили в "Правом секторе".

В ДУК обещают предоставить подробный отчет о потраченных средствах.