142 тыс. украинцев получили помощь от гуманитарного проекта "Спасаем жизнь"

Всего проект "Спасаем жизнь" отправил уже около 3,5 тыс. тонн помощи Фото: Метінвест / Facebook

Продукты распределяют среди наиболее уязвимых категорий населения – вынужденных переселенцев и жителей деоккупированных территорий. Также "наборы жизни" получают семьи мобилизованных сотрудников предприятий "Метинвеста", льготных категорий работников и ветеранов, находящихся на пенсии.

Пакеты с продуктами доставляют и в опасные регионы, в том числе в прифронтовую Авдеевку, где из-за обстрелов жители общины вынуждены прятаться в укрытиях.

Всего проект "Спасаем жизнь" отправил уже около 3,5 тыс. тонн помощи. Больше всего – в прифронтовые города, которые приняли десятки тысяч вынужденных переселенцев – Запорожье (1,331 тыс. тонн) и Кривой Рог (1,023 тыс. тонн).

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