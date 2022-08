142 тыс. украинцев получили помощь от гуманитарного проекта "Спасаем жизнь"

Продукты распределяют среди наиболее уязвимых категорий населения – вынужденных переселенцев и жителей деоккупированных территорий. Также "наборы жизни" получают семьи мобилизованных сотрудников предприятий "Метинвеста", льготных категорий работников и ветеранов, находящихся на пенсии.

Пакеты с продуктами доставляют и в опасные регионы, в том числе в прифронтовую Авдеевку, где из-за обстрелов жители общины вынуждены прятаться в укрытиях.

Всего проект "Спасаем жизнь" отправил уже около 3,5 тыс. тонн помощи. Больше всего – в прифронтовые города, которые приняли десятки тысяч вынужденных переселенцев – Запорожье (1,331 тыс. тонн) и Кривой Рог (1,023 тыс. тонн).

Гуманитарный проект "Спасаем жизнь" был создан группой "Метинвест" и ДТЭК в координации с Фондом Рината Ахметова в начале военной агрессии РФ против Украины. Проект предусматривает масштабную непрерывную помощь Украине продуктами питания и вещами первой необходимости. Для этого организованы два хаба в Польше, где собирают, сортируют и готовят к отправке оптовые грузы.

В координации с правительством Украины помощь доставляют в города и регионы, где эта поддержка необходима. Также денежная помощь поступает в благотворительный фонд Do it together. Кроме продовольственных товаров, в рамках проекта помощь стала поступать также в медицинские учреждения: больницы Запорожья и Каменского получили медикаменты и расходные материалы.

С 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 11 млн жителей Украины.