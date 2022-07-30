"Метинвест" и Фонд Рината Ахметова передали запорожским больницам системы резервного электроснабжения

В "Метинвесте" отметили, что суммарные инвестиции в проект составили 20 млн грн Фото: Метінвест / Facebook

По два автономных дизельных генератора Darex Energy производства Украины номинальной мощностью 392 кВт и 250 кВт будут обеспечивать резервную подачу электроэнергии в Запорожской городской больнице №9 и Запорожской больнице экстренной и скорой медицинской помощи.

"Эти системы обеспечат автономность и стабильность работы оборудования для жизнеобеспечения в условиях колебания напряжения в центральной электросети или полного отключения электроснабжения. Генераторы оборудованы системой автоматического ввода резерва, позволяющей мгновенно переключать объекты больницы на резервное питание при обесточивании основной сети", – сказано в сообщении пресс-службы.

В "Метинвесте" отметили, что суммарные инвестиции в проект составили 20 млн грн.

"Профессионализм и отвага наших врачей – несомненно. Это настоящие герои, надежно удерживающие свой медицинский фронт. Не менее важная составляющая в борьбе за спасение жизней наряду с персональной ответственностью людей – надежность оборудования. Чтобы обеспечить стабильность работы медицинского оборудования, Запорожье профинансировало оснащение опорных больниц города мощными системами резервного питания для обеспечения автономности работы больниц", – отметил генеральный директор "Запорожстали" группы "Метинвест" Александр Мироненко.

К новой системе резервного питания подключены критически важные отделения больниц – травматологическое, хирургическое, реанимационное, а также ключевое оборудование – кислородные станции, ангиографы, аппараты МРТ, переливание крови и другие аппараты.