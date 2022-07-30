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"Метинвест" и Фонд Рината Ахметова передали запорожским больницам системы резервного электроснабжения

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В "Метинвесте" отметили, что суммарные инвестиции в проект составили 20 млн грн
В "Метинвесте" отметили, что суммарные инвестиции в проект составили 20 млн грн
Фото: Метінвест / Facebook

Комбинат "Запорожсталь" группы "Метинвест" вместе с Фондом Рината Ахметова передали медицинским учреждениям в Запорожье системы резервного питания, сообщила 28 июля пресс-служба компании.

По два автономных дизельных генератора Darex Energy производства Украины номинальной мощностью 392 кВт и 250 кВт будут обеспечивать резервную подачу электроэнергии в Запорожской городской больнице №9 и Запорожской больнице экстренной и скорой медицинской помощи. 

"Эти системы обеспечат автономность и стабильность работы оборудования для жизнеобеспечения в условиях колебания напряжения в центральной электросети или полного отключения электроснабжения. Генераторы оборудованы системой автоматического ввода резерва, позволяющей мгновенно переключать объекты больницы на резервное питание при обесточивании основной сети", – сказано в сообщении пресс-службы.

В "Метинвесте" отметили, что суммарные инвестиции в проект составили 20 млн грн.

"Профессионализм и отвага наших врачей – несомненно. Это настоящие герои, надежно удерживающие свой медицинский фронт. Не менее важная составляющая в борьбе за спасение жизней наряду с персональной ответственностью людей – надежность оборудования. Чтобы обеспечить стабильность работы медицинского оборудования, Запорожье профинансировало оснащение опорных больниц города мощными системами резервного питания для обеспечения автономности работы больниц", – отметил генеральный директор "Запорожстали" группы "Метинвест" Александр Мироненко.

К новой системе резервного питания подключены критически важные отделения больниц – травматологическое, хирургическое, реанимационное, а также ключевое оборудование – кислородные станции, ангиографы, аппараты МРТ, переливание крови и другие аппараты.

Контекст:

На нужды армии, поддержку экономики, помощь сотрудникам и мирным жителям "Метинвест" направил с начала полномасштабного вторжения России в Украину более 1,7 млрд грн.

"С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила около 15 млн человек. С 24 февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова помогла выжить более чем 3 млн человек. Именно объединение усилий позволяет помогать миллионам и стать самой масштабной частной гуманитарной инициативой. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней", – отметили в пресс-службе.

Теги: Запорожье, Метинвест, помощь, гуманитарная помощь, электроснабжение, Запорожсталь, Фонд Рината Ахметова, больницы, Александр Мироненко
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