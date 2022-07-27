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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Минздрав и "Охматдет" поблагодарили "Метинвест" за помощь в реконструкции центра неонатального скрининга

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Финансовая помощь предназначена для реконструкции помещений больницы
Финансовая помощь предназначена для реконструкции помещений больницы
Фото: unn.com.ua

Министерство здравоохранения Украины выразило благодарность компании "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского за финансовую помощь для "Охматдета". Деньги пойдут на завершение реконструкции помещений, запланированных для размещения регионального экспертного центра неонатального скрининга. Об этом 27 июля сообщило издание "Обозреватель".

"Учитывая важность проекта новой системы неонатального скрининга для Украины, сделанное вами – это вклад в здоровую будущую жизнь наших детей, – цитирует сайт письмо Минздрава. – В это трудное для Украины время добрые дела не остаются незамеченными. Для медиков Украины сейчас особенно важна поддержка и готовность реагировать на наши потребности в процессе восстановления. В единстве мы становимся сильнее и приближаем победу над злом. Минздрав Украины выражает вам благодарность за оказанную благотворительную помощь".

"Обозреватель" отмечает, что на нужды армии, поддержку экономики, помощь сотрудникам и мирным жителям "Метинвест" направил с начала полномасштабного вторжения России в Украину более 1,7 млрд грн.

"Значительная часть помощи была направлена на помощь медикам: больницы Запорожья, Кривого Рога, Каменского, Покровска и Авдеевки получили медикаменты, инструменты и расходные материалы более чем на 65 млн грн. Также компания передала Главному управлению разведки 20 автомобилей медицинской помощи", – сказано в материале.

Теги: Киев, Метинвест, помощь, больница, Охматдет, война России против Украины, здравоохранение
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