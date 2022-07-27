Минздрав и "Охматдет" поблагодарили "Метинвест" за помощь в реконструкции центра неонатального скрининга

"Учитывая важность проекта новой системы неонатального скрининга для Украины, сделанное вами – это вклад в здоровую будущую жизнь наших детей, – цитирует сайт письмо Минздрава. – В это трудное для Украины время добрые дела не остаются незамеченными. Для медиков Украины сейчас особенно важна поддержка и готовность реагировать на наши потребности в процессе восстановления. В единстве мы становимся сильнее и приближаем победу над злом. Минздрав Украины выражает вам благодарность за оказанную благотворительную помощь".

"Обозреватель" отмечает, что на нужды армии, поддержку экономики, помощь сотрудникам и мирным жителям "Метинвест" направил с начала полномасштабного вторжения России в Украину более 1,7 млрд грн.

"Значительная часть помощи была направлена на помощь медикам: больницы Запорожья, Кривого Рога, Каменского, Покровска и Авдеевки получили медикаменты, инструменты и расходные материалы более чем на 65 млн грн. Также компания передала Главному управлению разведки 20 автомобилей медицинской помощи", – сказано в материале.