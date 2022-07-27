В Мариуполе оккупанты перестали выдавать гуманитарную помощь – горсовет

"Это очередное издевательство над жителями, чтобы заставить их пойти на унизительные, а порой и опасные работы по разбору завалов и разминированию города", – говорится в сообщении.
По данным горсовета, продукты теперь могут получать только дети.
"И то при наличии гуманитарной помощи. А мы понимаем, что это значит, – ждать можно будет месяцами. Так выглядит "забота" от оккупантов", – подытожили в горсовете.
Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибли от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
3 июня мэр города Вадим Бойченко рассказывал, что в городе повреждены 95% многоэтажек. До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживали до 500 тыс. человек.
В городе проблемы с водой, нехватка продуктов питания, гуманитарная катастрофа и антисанитария, сообщали в мэрии. Так, доступ к воде есть только у 3% горожан.