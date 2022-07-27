В Мариуполе оккупанты перестали выдавать гуманитарную помощь – горсовет

По данным горсовета, продукты в Мариуполе теперь могут получать только дети Фото: Маріупольська міська рада / Telegram

"Это очередное издевательство над жителями, чтобы заставить их пойти на унизительные, а порой и опасные работы по разбору завалов и разминированию города", – говорится в сообщении.

По данным горсовета, продукты теперь могут получать только дети.

"И то при наличии гуманитарной помощи. А мы понимаем, что это значит, – ждать можно будет месяцами. Так выглядит "забота" от оккупантов", – подытожили в горсовете.