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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мариуполе оккупанты перестали выдавать гуманитарную помощь – горсовет

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По данным горсовета, продукты в Мариуполе теперь могут получать только дети
По данным горсовета, продукты в Мариуполе теперь могут получать только дети
Фото: Маріупольська міська рада / Telegram

Во временно оккупированном российскими войсками Мариуполе Донецкой области прекратили выдавать гуманитарную помощь, чтобы заставить жителей идти разбирать завалы. Об этом в Telegram сообщил Мариупольский городской совет.

"Это очередное издевательство над жителями, чтобы заставить их пойти на унизительные, а порой и опасные работы по разбору завалов и разминированию города", – говорится в сообщении.

По данным горсовета, продукты теперь могут получать только дети.

"И то при наличии гуманитарной помощи. А мы понимаем, что это значит, – ждать можно будет месяцами. Так выглядит "забота" от оккупантов", – подытожили в горсовете.

Контекст:

Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибли от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

3 июня мэр города Вадим Бойченко рассказывал, что в городе повреждены 95% многоэтажек. До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживали до 500 тыс. человек.

В городе проблемы с водой, нехватка продуктов питания, гуманитарная катастрофа и антисанитария, сообщали в мэрии. Так, доступ к воде есть только у 3% горожан.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Донецкая область, война, Мариуполь, гуманитарная помощь, война России против Украины
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