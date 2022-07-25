ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мариупольский университет получил продукты от Фонда Рината Ахметова

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В состав наборов вошли продукты первой необходимости
В состав наборов вошли продукты первой необходимости
Фото: akhmetovfoundation.org

Фонд Рината Ахметова передал продуктовые наборы в Мариупольский государственный университет, который из-за войны переместился в Киев. В столице заведение открыло собственный гуманитарный штаб, чтобы помогать не только своим студентам, но и другим переселенцам из Мариуполя, отметили в Фонде.

Переселенцы, обратившиеся в штаб МГУ, получили от Фонда очередную партию наборов с продуктами питания.

"Очень благодарим Рината Ахметова за такую помощь мариупольцам и Мариупольскому государственному университету. Такие поступки помогают нам стабилизироваться и думать о будущем", – отметил ректор университета Николай Трофименко.

В состав наборов вошли продукты первой необходимости: макаронные изделия, сгущенка, мука, сахар, пшеничная крупа и консервированное тушеное мясо.

Контекст:

Всего жителям Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

С 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 11 млн жителей Украины.

Теги: Мариуполь, продукты, помощь, гуманитарная помощь, Фонд Рината Ахметова, война России против Украины, вузы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Именно горчица придает особый вкус". Украинский кулинарный эксперт рассказала, как приготовить кисло-сладкие маринованные огурцы
  "Именно горчица придает особый вкус". Украинский кулинарный эксперт рассказала, как приготовить кисло-сладкие маринованные огурцы
"Едим все свое. Огурцы вот такие!" Галкин похвастался урожаем со своего огорода в Юрмале и заговорил на грузинском. Видео
"Едим все свое. Огурцы вот такие!" Галкин похвастался урожаем со своего огорода в Юрмале и заговорил на грузинском. Видео
  Сумская о Повалий: Она сожгла мосты. Перешла грань
  Сумская о Повалий: Она сожгла мосты. Перешла грань
"Были напуганы, ранены, обгорели". Спасающий животных Суровцев поделился своей историей с музеем "Голоса Мирных"
"Были напуганы, ранены, обгорели". Спасающий животных Суровцев поделился своей историей с музеем "Голоса Мирных"
  Покинувший Украину Яма: Я так с родителями никогда не говорил. Я кричал на них матами, потому что они не хотели уезжать из Запорожья
  Покинувший Украину Яма: Я так с родителями никогда не говорил. Я кричал на них матами, потому что они не хотели уезжать из Запорожья
  Компания Marvel анонсировала съемки двух фильмов о "Мстителях"
  Компания Marvel анонсировала съемки двух фильмов о "Мстителях"
"Не было секса целую вечность". Маск отреагировал на слухи о романе с женой своего друга и основателя Google Брина
"Не было секса целую вечность". Маск отреагировал на слухи о романе с женой своего друга и основателя Google Брина
Наталья Кличко показала, как выглядит после того, как ложится спать с мокрыми волосами
Наталья Кличко показала, как выглядит после того, как ложится спать с мокрыми волосами
Названа страна, которая примет "Евровидение 2023"
Названа страна, которая примет "Евровидение 2023"
"Прекрасная. Такая сексуальная". 64-летняя Стоун снялась без бюстгальтера
"Прекрасная. Такая сексуальная". 64-летняя Стоун снялась без бюстгальтера
"Ты подарил мне невероятный вечер в кругу украинцев". Свитолина побывала на концерте Вакарчука в Вене. Видео
"Ты подарил мне невероятный вечер в кругу украинцев". Свитолина побывала на концерте Вакарчука в Вене. Видео
"Лиза невероятной красоты растет!", "Как выросла". Галкин показал, как дочь делает ему массаж
"Лиза невероятной красоты растет!", "Как выросла". Галкин показал, как дочь делает ему массаж
Тина Кароль показала совместное фото с сыном
Тина Кароль показала совместное фото с сыном
"Свободны и прекрасны". Сын Мадонны в длинном платье пустился в пляс с младшей сестрой. Видео
"Свободны и прекрасны". Сын Мадонны в длинном платье пустился в пляс с младшей сестрой. Видео
"Боль доводила до мыслей, что нужно завершать земной путь". Мозговая рассказала, как боролась с болезнью Лайма
"Боль доводила до мыслей, что нужно завершать земной путь". Мозговая рассказала, как боролась с болезнью Лайма
"Чтобы стоял в каждом доме". Арестович показал, как он влияет на постельные отношения мужчин и женщин
"Чтобы стоял в каждом доме". Арестович показал, как он влияет на постельные отношения мужчин и женщин
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Вот оно какое – женское счастье". Залужный показал совместное фото с женой Еленой и признался ей в любви (59582)
2
"Красивая, как все наше семейство вместе". Жена Луценко показала младшую внучку (45211)
3
"Выехал сразу, очень быстро". Судья "Танцев со звездами" Влад Яма рассказал, в какую страну уехал в первый день войны (36184)
4
"Чтобы никто не догадался, парик надевала". Муж Писанки рассказал, почему она скрывала свой диагноз (35353)
5
Гордон, Бацман, Полякова, Сумская, Вакарчук и другие поздравили военнослужащих 63-й механизированной бригады с пятилетием. Видео (33329)
6
"Красавы". Командование Воздушных сил ВСУ показало, как пилоты украинского бомбардировщика под музыку "насыпают" оккупантам. Видео (28627)
7
"Вау! Горячо и красиво". 53-летняя Лопес снялась без одежды и белья (23015)
8
"Лиза невероятной красоты растет!", "Как выросла". Галкин показал, как дочь делает ему массаж (18634)
 
 
 
 