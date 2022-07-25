Мариупольский университет получил продукты от Фонда Рината Ахметова

Переселенцы, обратившиеся в штаб МГУ, получили от Фонда очередную партию наборов с продуктами питания.

"Очень благодарим Рината Ахметова за такую помощь мариупольцам и Мариупольскому государственному университету. Такие поступки помогают нам стабилизироваться и думать о будущем", – отметил ректор университета Николай Трофименко.

В состав наборов вошли продукты первой необходимости: макаронные изделия, сгущенка, мука, сахар, пшеничная крупа и консервированное тушеное мясо.