Мариупольский университет получил продукты от Фонда Рината Ахметова

Переселенцы, обратившиеся в штаб МГУ, получили от Фонда очередную партию наборов с продуктами питания.
"Очень благодарим Рината Ахметова за такую помощь мариупольцам и Мариупольскому государственному университету. Такие поступки помогают нам стабилизироваться и думать о будущем", – отметил ректор университета Николай Трофименко.
В состав наборов вошли продукты первой необходимости: макаронные изделия, сгущенка, мука, сахар, пшеничная крупа и консервированное тушеное мясо.
Всего жителям Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".
С 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 11 млн жителей Украины.