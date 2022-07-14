Украинская православная церковь в США передала Украине лекарства на 210 млн грн

Медикаменты от Украинской православной церкви в США передадут в больницы, где лечат раненых военных Фото: Украинская православная церковь в США

"Первая часть помощи сразу после мероприятия будет направлена в Главный военный клинический госпиталь и Киевский городской клинический госпиталь ветеранов войны. В общей сложности 118 больниц по всей стране получат помощь в соответствии со своими потребностями", – говорится в пресс-релизе.

Медучреждения получат антибиотики, лекарства от давления, тахикардии, заболевания коронарной артерии, при проблемах с желудком, а также медицинские халаты, перевязочные материалы для хирургических отделений, бандажи, кровоостанавливающие средства, носилки, ходунки, памперсы, детское питание и предметы гигиены.

"Нам важно, чтобы эти медикаменты непосредственно попали в те больницы, где в них действительно нуждаются, потому что лекарства специфические, только врачи знают, как и кому их нужно вовремя предоставить. Поэтому пусть Господь помогает всем нам творить добрые дела во время войны", – сказал при передаче гуманитарной помощи митрополит Епифаний.

Фото: Украинская православная церковь в США