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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская православная церковь в США передала Украине лекарства на 210 млн грн

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Медикаменты от Украинской православной церкви в США передадут в больницы, где лечат раненых военных
Медикаменты от Украинской православной церкви в США передадут в больницы, где лечат раненых военных
Фото: Украинская православная церковь в США

Украинский православный собор Святого Андрея в Вашингтоне закупил для украинских военных медикаменты на 210 млн грн. Передача помощи состоялась 13 июля в киевском Свято-Михайловском Златоверхом соборе при участии предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение редакции издания "ГОРДОН".

"Первая часть помощи сразу после мероприятия будет направлена в Главный военный клинический госпиталь и Киевский городской клинический госпиталь ветеранов войны. В общей сложности 118 больниц по всей стране получат помощь в соответствии со своими потребностями", – говорится в пресс-релизе.

Медучреждения получат антибиотики, лекарства от давления, тахикардии, заболевания коронарной артерии, при проблемах с желудком, а также медицинские халаты, перевязочные материалы для хирургических отделений, бандажи, кровоостанавливающие средства, носилки, ходунки, памперсы, детское питание и предметы гигиены. 

"Нам важно, чтобы эти медикаменты непосредственно попали в те больницы, где в них действительно нуждаются, потому что лекарства специфические, только врачи знают, как и кому их нужно вовремя предоставить. Поэтому пусть Господь помогает всем нам творить добрые дела во время войны", – сказал при передаче гуманитарной помощи митрополит Епифаний.

Фото: Украинская православная церковь в США
Фото: Украинская православная церковь в США

Контекст:

Украинская православная церковь в США – самоуправляемая православная церковь в составе Константинопольского патриархата. Приход Святого Андрея был основан в 1949 году 65 семьями беженцев из коммунистической Украины.

Теги: США, Украина, церковь, гуманитарная помощь, российская агрессия, война России против Украины, УПЦ
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