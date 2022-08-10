Компания "Метинвест" закупила для ВСУ дроны широкого радиуса действия на 3 млн грн

С начала войны "Метинвест" направил на помощь Украине и украинцам уже более 1,5 млрд грн Фото: пресс-служба "Метинвеста"

Дроны имеют дальность полета 100 км и оборудованы камерой с 80-кратным зумом и тепловизором. Они изготавливаются вручную и устойчивы к средствам РЭБ противника.

"Такие дроны позволяют выполнять очень широкий спектр задач – как обнаружение противника, так и корректировку огня. Это такие мини-байрактары. Изготовление дронов мы ждали около трех месяцев, а в Украину их доставляли специальным транспортом. Это часть большой программы помощи армии от "Метинвеста", мы передали в ВСУ уже более 500 дронов", – рассказал руководитель проектного офиса группы "Метинвест" Александр Водовиз.

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