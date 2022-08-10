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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Компания "Метинвест" закупила для ВСУ дроны широкого радиуса действия на 3 млн грн

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С начала войны "Метинвест" направил на помощь Украине и украинцам уже более 1,5 млрд грн
С начала войны "Метинвест" направил на помощь Украине и украинцам уже более 1,5 млрд грн
Фото: пресс-служба "Метинвеста"

Главное управление разведки Вооруженных сил Украины получило очередную партию дронов от компании "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского. Технику доставили из Нидерландов, общая сумма закупки – 3 млн грн, сообщила пресс-служба компании.

Дроны имеют дальность полета 100 км и оборудованы камерой с 80-кратным зумом и тепловизором. Они изготавливаются вручную и устойчивы к средствам РЭБ противника.

"Такие дроны позволяют выполнять очень широкий спектр задач – как обнаружение противника, так и корректировку огня. Это такие мини-байрактары. Изготовление дронов мы ждали около трех месяцев, а в Украину их доставляли специальным транспортом. Это часть большой программы помощи армии от "Метинвеста", мы передали в ВСУ уже более 500 дронов", – рассказал руководитель проектного офиса группы "Метинвест" Александр Водовиз.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Компания "Метинвест" также передала ГУР партию дронов более чем на $500 тыс. и 1000 комплектов амуниции спецназначения. В конце мая "Метинвест" направил воинской части Нацгвардии Украины 1000 единиц средств защиты, а также предоставил Сухопутным войскам ВСУ более 60 дронов и 50 комплектов приборов ночного видения и спецкасок общей стоимостью 10 млн грн. Всего же с начала войны "Метинвест" направил на помощь Украине и украинцам уже более 1,5 млрд грн.

Теги: разведка, Метинвест, помощь, ВСУ, война России против Украины, дроны
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