Минобороны Японии анонсировало передачу Украине дронов и фургонов

Ведомство отметило, что автомобили будут поставлены на запрос правительства Украины.
"Поскольку РФ продолжает вторгаться в Украину, [...] с марта мы предоставили каски, защитные маски, защитную одежду, небольшие дроны и так далее в соседние с Украиной страны самолетами сил самообороны. [...] Минобороны и силы самообороны продолжат оказывать Украине максимальную поддержку", – сказано в заявлении.
Минобороны Японии подчеркивает, что помогает Украине поставками товаров нелетального характера.
После полномасштабного вторжения России в Украину Япония присоединилась к международным санкциям против агрессора. В частности, запретили импорт российского золота.
Посол Украины в Японии Сергей Корсунский говорил в интервью ТСН, которое было опубликовано 1 августа, что после открытого вторжения России в Украину Япония приняла у себя 1600 украинцев, "несмотря на чрезвычайно жесткую политику эмиграции".