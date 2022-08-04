Минобороны Японии анонсировало передачу Украине дронов и фургонов

Ведомство отметило, что автомобили будут поставлены на запрос правительства Украины.

"Поскольку РФ продолжает вторгаться в Украину, [...] с марта мы предоставили каски, защитные маски, защитную одежду, небольшие дроны и так далее в соседние с Украиной страны самолетами сил самообороны. [...] Минобороны и силы самообороны продолжат оказывать Украине максимальную поддержку", – сказано в заявлении.

Минобороны Японии подчеркивает, что помогает Украине поставками товаров нелетального характера.