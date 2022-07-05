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В Совбезе РФ заявили, что Япония активизировала "реваншистские устремления" в отношении Курильских островов

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В конце апреля Япония впервые с 2003 года официально назвала Курилы незаконно оккупированными РФ
В конце апреля Япония впервые с 2003 года официально назвала Курилы незаконно оккупированными РФ
Фото: depositphotos.com

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Япония активизировала "реваншистские устремления" в отношении Курильских островов, сообщило 5 июля "РИА Новости".

На совещании по вопросам национальной безопасности в Дальневосточном федеральном округе РФ Патрушев сказал, что обстановка там формируется "в условиях наращивания США и их союзниками военного присутствия в Арктическом и Азиатско-Тихоокеанском регионах, активизации реваншистских устремлений Японии в отношении Курильских островов и создания новых военных блоков".

Контекст:

После Второй мировой войны острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомаи вошли в состав СССР. Россия их называет Южными Курилами, Япония считает их своими территориями, оккупированными СССР, и добивается возвращения островов под юрисдикцию Токио. Из-за спора о Курильских островах Япония и РФ до сих пор не заключили мирный договор после окончания Второй мировой войны.

В сентябре 2018 года президент РФ Владимир Путин предложил Японии заключить мирный договор до конца года без предварительных условий. Однако секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга в тот же день заявил, что до решения территориального спора о Курильских островах это невозможно. Впоследствии переговоры о Курилах застопорились.

Япония активно поддерживает Украину с момента признания Россией независимости территорий, оккупированных группировками "ЛНР" и "ДНР". В частности, власти страны решили ввести санкции против "ЛДНР" и заморозить активы ряда граждан РФ.

8 марта премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Курильские острова принадлежат Японии. Предыдущее правительство избегало таких формулировок, надеясь достичь прогресса по мирному договору между РФ и Японией. 21 марта Россия заявила, что прекращает переговоры о заключении мирного договора с Японией и упраздняет безвизовые поездки для японцев на южные Курильские острова.

Министр обороны Украины Алексей Резников в сообщении о разговоре с министром обороны Японии Нобуо Киси 16 марта упоминал, что одной из тем беседы были вопросы деоккупации Донбасса, Крыма и "северных территорий".

В конце апреля Япония впервые с 2003 года официально назвала Курилы незаконно оккупированными РФ.

Теги: Россия, СССР, Япония, оккупация, переговоры, Николай Патрушев, Курильские острова, остров
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