ГОРДОН
 
 
МИР

Япония приютила 1600 украинцев, несмотря на квоты в пять человек на год – посол Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Посол утверждает, что большинство японцев поддерживают Украину
Посол утверждает, что большинство японцев поддерживают Украину
Фото: Посольство Японії в Україні / 在ウクライナ日本国大使館 / Embassy of Japan in Ukraine / Fаcebook

После открытого вторжения России в Украину Япония приняла у себя 1600 украинцев. Об этом посол Украины в Японии Сергей Корсунский сообщил ТСН в интервью, которое было опубликовано 1 августа.

"Япония приютила 1600 украинцев, несмотря на чрезвычайно жесткую политику эмиграции. Здесь получить статус беженца невозможно – это вам не Европа. Квоты – пять человек в год. Люди по три года ждут. Для украинцев все двери были открыты: масштабная поддержка, жилье, медицинская страховка, финансовые ресурсы", – сказал он.

По словам посла, он "объехал пять префектур, везде встречался с украинцами и ни разу не слышал, что что-то не так".

"У всех есть жилье, чем питаться, многие уже учат японский и работают", – объяснил Корсунский.

Он утверждает, что японская нация впервые "практически объединилась для поддержки другой страны".

"Правительство основывает свою политику именно на опросах общественного мнения. И когда они [представители правительства] видят, что по разным аспектам помощи от 60 до 80% населения поддерживает Украину, поэтому, конечно, они и действуют соответствующим образом. Если говорить цифрами – это $500 млн бюджетной помощи и $200 млн гуманитарной. И в первый раз Япония оказала помощь ВС другой страны. Это нелетальная помощь. То есть это не оружие, потому что ст. 9 Конституции Японии запрещает вооруженную помощь, поэтому преодолеть это невозможно. Хотя сейчас правящая партия начала дискуссию по поводу изменений в конституцию", – отметил посол.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Из-за полномасштабного вторжения России 24 февраля Украину покинули более 9,5 млн человек, заявила 29 июля заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло.

По подсчетам организации, около 3,8 млн граждан в течение пяти месяцев уже вернулись в Украину.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: конституция, Япония, война, беженцы, Сергей Корсунский, вторжение, политика, жилье, украинцы, эмиграция, война России против Украины, квоты, население, посол
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Никогда не забуду, каким искренним вы были на сцене". Украинка передала фронтмену One Republic на концерте в Торонто флаг Украины. Видео
"Никогда не забуду, каким искренним вы были на сцене". Украинка передала фронтмену One Republic на концерте в Торонто флаг Украины. Видео
"Благодарим Бога за такую сладкую кроху". Жена Зинченко показала, как изменилась их дочь за первый год жизни. Фото
"Благодарим Бога за такую сладкую кроху". Жена Зинченко показала, как изменилась их дочь за первый год жизни. Фото
"Наскандалила". Тина Кароль отреагировала на исполнение Цибульской своей песни на украинском языке
"Наскандалила". Тина Кароль отреагировала на исполнение Цибульской своей песни на украинском языке
Лопес выступила в Италии с концертом в поддержку Украины. Во время мероприятия было собрано $8 млн. Видео
Лопес выступила в Италии с концертом в поддержку Украины. Во время мероприятия было собрано $8 млн. Видео
  Стинг назвал Путина тираном, а нападение РФ на Украину –построенным на лжи абсурдом. Видео
  Стинг назвал Путина тираном, а нападение РФ на Украину –построенным на лжи абсурдом. Видео
"Самая крутая блондинка в округе". 63-летняя Мадонна снялась в постели, расставив ноги
"Самая крутая блондинка в округе". 63-летняя Мадонна снялась в постели, расставив ноги
"Красивые и неповторимые", "Талантливые женщины". Ольга Сумская показала селфи с Ниной Матвиенко
"Красивые и неповторимые", "Талантливые женщины". Ольга Сумская показала селфи с Ниной Матвиенко
"Осталась одна пошлость", "Тихий ужас". В сети обсуждают фото Волочковой из бани с участием мужчины
"Осталась одна пошлость", "Тихий ужас". В сети обсуждают фото Волочковой из бани с участием мужчины
49-летняя Клум показала фото в стрингах, снятое крупным планом
49-летняя Клум показала фото в стрингах, снятое крупным планом
  Loboda высказалась о своем возможном возвращении в РФ
  Loboda высказалась о своем возможном возвращении в РФ
"Непривычно на себя смотреть". Брежнева показала, как стала выглядеть после перерыва в Instagram
"Непривычно на себя смотреть". Брежнева показала, как стала выглядеть после перерыва в Instagram
"Путина не хватает на соседней койке". Гордон показал "главный страх русских бабушек"
"Путина не хватает на соседней койке". Гордон показал "главный страх русских бабушек"
"Какая девочка. Превзошла своих родителей". Жена Сасанчина выложила в сеть его снимки с семимесячной дочерью
"Какая девочка. Превзошла своих родителей". Жена Сасанчина выложила в сеть его снимки с семимесячной дочерью
"Началось все в детстве, а со временем только ухудшилось". Огневич рассказала о своей болезни
"Началось все в детстве, а со временем только ухудшилось". Огневич рассказала о своей болезни
  "Захарова, как эта задница называется, в которой мы сейчас?" Великий спародировал Лаврова во время визита в страны Африки
  "Захарова, как эта задница называется, в которой мы сейчас?" Великий спародировал Лаврова во время визита в страны Африки
"Здесь должно было быть мое фото со сведенными ногами". Арестович назвал флешмобы психическими отклонениями
"Здесь должно было быть мое фото со сведенными ногами". Арестович назвал флешмобы психическими отклонениями
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я очень обрадовалась". Жена нового бойфренда Дорофеевой показала, какое ее совместное фото с Dantes поставила ей на заставку телефона дочь (64805)
2
Жена Зеленского рассказала, как их 18-летняя дочь-выпускница сдала мультипредметный тест (56696)
3
"Ван Дамм со своим шпагатом нервно курит в сторонке". Песик показала растяжку между автомобилями (48524)
4
"Здесь должно было быть мое фото со сведенными ногами". Арестович назвал флешмобы психическими отклонениями (30851)
5
"У меня есть свое мнение, но когда ты рядом, твои мысли в приоритете". Зеленский рассказал, как война изменила его отношения с женой (27705)
6
"Такого удовольствия от работы не получал всю жизнь". Комаровский прочитал сказку Чуковского о Бармалее на русском и украинском языках (25041) G
7
"Осталась одна пошлость", "Тихий ужас". В сети обсуждают фото Волочковой из бани с участием мужчины (20132)
8
Кикабидзе: Песня "Мои года" – вот здесь! Когда ее написали, мне было 40 лет, а сегодня 84. И все время просят эту песню (12489)
 
 
 
 