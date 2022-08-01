Япония приютила 1600 украинцев, несмотря на квоты в пять человек на год – посол Украины

"Япония приютила 1600 украинцев, несмотря на чрезвычайно жесткую политику эмиграции. Здесь получить статус беженца невозможно – это вам не Европа. Квоты – пять человек в год. Люди по три года ждут. Для украинцев все двери были открыты: масштабная поддержка, жилье, медицинская страховка, финансовые ресурсы", – сказал он.

По словам посла, он "объехал пять префектур, везде встречался с украинцами и ни разу не слышал, что что-то не так".

"У всех есть жилье, чем питаться, многие уже учат японский и работают", – объяснил Корсунский.

Он утверждает, что японская нация впервые "практически объединилась для поддержки другой страны".

"Правительство основывает свою политику именно на опросах общественного мнения. И когда они [представители правительства] видят, что по разным аспектам помощи от 60 до 80% населения поддерживает Украину, поэтому, конечно, они и действуют соответствующим образом. Если говорить цифрами – это $500 млн бюджетной помощи и $200 млн гуманитарной. И в первый раз Япония оказала помощь ВС другой страны. Это нелетальная помощь. То есть это не оружие, потому что ст. 9 Конституции Японии запрещает вооруженную помощь, поэтому преодолеть это невозможно. Хотя сейчас правящая партия начала дискуссию по поводу изменений в конституцию", – отметил посол.

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