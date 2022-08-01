Если Украина не отменит ограничения на карточные платежи из Украины в ЕС, миллионам беженцев уже в августе придется платить там налоги – экономист

По его словам, по истечении трех месяцев статус резидентов получают все категории приезжих – беженцы, получатели временного убежища, обладатели трудовой или бизнес-виз, а также вида на жительство. Большинство из них, считает эксперт, до сих пор не имели опыта заполнения налоговых деклараций и открытия счетов в иностранных банках.

С начала войны НБУ ввел запрет физических лиц на трансграничные платежи и украинцы не могут переводить деньги даже со своего счета на свой. Что является единственным типом сделок, кроме кредита, по которому не возникает налоговых обязательств в Европе. Обо всех остальных операциях европейские банки передают отчет в налоговые органы и происхождение средств "придется объяснить".

"Это ваши личные сбережения? Тогда предоставьте налоговые декларации за предыдущие годы в Украине на всю сумму пополнения. Что "не будет покрыто документами", станет суммой вашей первой налогооблагаемой базы в ЕС", – продолжает эксперт.

"У вас нет деклараций? Это деньги вашего мужа/отца/невесты/дедушки/друга семьи, передающего вам их из Украины наличными? Ну что ж, пусть он придет в банк и покажет свою декларацию. Он в Украине? Ну что ж, очень жалко. Надеемся, он сможет это сделать в будущем, тогда мы перечислим сумму ваших обязательств, а пока, пожалуйста, уплатите налоги как с личного дохода", – описывает он будущую процедуру.

Без документального подтверждения законности поступлений меньшее, что может последовать, – беженцам выставят счет на возврат социальной помощи и попросят покинуть социальное жилье, прогнозирует он.

Чтобы избежать этих последствий, Кухар и группа его коллег предлагают правительству принять несколько оперативных решений.

Первое – добавить в систему сервисов "Дія" выдачу специальных электронных деклараций о доходах граждан за 10, 20, 25 лет, в которых будут указаны их налоговые отчисления, даже если они не заполняли декларации предыдущие годы.

Второе – Национальный банк Украины и Кабинет Министров должны снять старые и не вводить новые ограничения на перечисление средств из Украины в Европу между членами одной семьи или близкими родственниками.

"Также нужно подумать над тем, какие ограничения на перечисление украинцами честно заработанных и уже обложенных налогом в Украине семейных денег можно было бы снять еще. Для того чтобы хоть как-то облегчить судьбу наших женщин и детей, вынужденно сегодня находящихся там", – подводит итог эксперт.