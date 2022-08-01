30% детей-беженцев в Польше продолжили учебу в украинских школах онлайн

Фонд "Незламна Україна" открыл несколько школ в Польше (в Варшаве, Вроцлаве и Кракове), где дети учатся по украинской школьной программе бесплатно.
"Как свидетельствуют цифры, которые мы собрали весной, опрашивая родителей через Telegram-бот, более 56% украинских детей-беженцев уже учатся в польских школах. Примерно 28% продолжили учиться онлайн в украинских школах", – рассказала Гнап.
Эксперт предполагает, что к осени ситуация изменится, потому что родители отдают предпочтение офлайн-обучению детей.
"Лишь 4% украинских детей-беженцев учились в украинской школе в Польше", – отметила она.
По ее словам, цифры, которые они с командой собрали летом, уже отличались: по данным опроса, около 53% родителей планируют отдать детей в польские школы, 17% будут учиться дистанционно в украинских школах, а 8% хотят найти украинскую школу в Польше, где можно учиться офлайн.
На вопрос, планируют ли родители с детьми в скором времени вернуться домой в Украину, Гнап отметила, что, по статистике, около 40% людей в случае перемещения из-за войны остаются в других странах.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 24 июля заявил, что сейчас за границей находятся почти 2 млн украинских детей.
Генеральный директорат Еврокомиссии по миграции и внутренним делам 24 июля сообщал, что около полумиллиона вынужденно переселенных детей из Украины были интегрированы в национальные школьные системы стран ЕС.