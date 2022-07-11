В Украину вернулось около 8 тыс. учителей, выехавших после открытого вторжения России – Шкарлет

"У нас на сегодня 22 тыс. учителей, которые выехали за границы территории Украины. Должен вам сказать, что четыре месяца назад таких учителей было более 30 тыс. Учителя возвращаются на свои рабочие места, возвращаются в Украину", – сказал он.

Министр подчеркнул, что учителям не обязательно возвращаться в Украину, если в их школе решили начинать учебный год дистанционно.

"И наоборот, если школа заработает офлайн, то учитель должен вернуться и проводить уроки в очном формате", – передает агентство слова Шкарлета.