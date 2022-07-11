В Украину вернулось около 8 тыс. учителей, выехавших после открытого вторжения России – Шкарлет

"У нас на сегодня 22 тыс. учителей, которые выехали за границы территории Украины. Должен вам сказать, что четыре месяца назад таких учителей было более 30 тыс. Учителя возвращаются на свои рабочие места, возвращаются в Украину", – сказал он.
Министр подчеркнул, что учителям не обязательно возвращаться в Украину, если в их школе решили начинать учебный год дистанционно.
"И наоборот, если школа заработает офлайн, то учитель должен вернуться и проводить уроки в очном формате", – передает агентство слова Шкарлета.
Кабинет Министров Украины рекомендовал начать учебный год в школах с 1 сентября в очном режиме. Премьер Денис Шмыгаль отмечал, что ситуация с безопасностью в стране разная, и "на прифронтовых территориях вернуться к очному обучению невозможно, а потому там продолжится онлайн-формат, так же и на оккупированных территориях". По его словам, местные власти должны проработать и очную форму обучения, и смешанную.
Министр образования и науки Сергей Шкарлет 27 мая говорил, что с 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение РФ в Украину, почти 672 тыс. детей школьного возраста выехали за границу. По данным ООН на 7 июня, большую часть украинских беженцев – 3,8 млн человек – приняла Польша.