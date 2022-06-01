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В Украине 10 тыс. педагогов не могут получить зарплаты – Шкарлет

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Проблемы с зарплатами возникли из-за отсутствия на местах руководителей учебных заведений
Проблемы с зарплатами возникли из-за отсутствия на местах руководителей учебных заведений
Фото: depositphotos.com

В Украине 10 тыс. педагогов не могут получить зарплаты из-за отсутствия руководителей образовательных учреждений, имеющих цифровые подписи. Об этом министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил в эфире информационного телемарафона.

"К сожалению, есть 48 территориальных общин. Это примерно 10 тыс. педагогов, которые на сегодняшний день не получили заработные платы за апрель. Это происходит потому, что у Министерства образования нет прямого менеджмента каждой школы, потому что они занимаются местными органами власти или их учредителями", – сказал он.

По словам главы МОН, педагоги не получают средства, поскольку нет руководителей учебных заведений, имеющих цифровые подписи или печати, чтобы сформировать реестры для выплат.

Шкарлет заверил, что Минобразования пытается урегулировать этот вопрос с главами военных администраций.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, образование, зарплата, преподаватели, Сергей Шкарлет
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