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С 20 мая по 7 июня абитуриентам нужно подтвердить свое участие в национальном тестировании – Шкарлет

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Те выпускники, которые с 20 мая по 7 июня не подтвердят свое участие в тестировании, не смогут принять участие в основной сессии НМТ
Те выпускники, которые с 20 мая по 7 июня не подтвердят свое участие в тестировании, не смогут принять участие в основной сессии НМТ
Фото: depositphotos.com

Сегодня, 20 мая, начинается новый этап вступительной кампании для выпускников 2022 года. До 7 июня абитуриенты должны подтвердить свое участие в национальном мультипредметном тестировании. Об этом сообщил в Telegram министр образования Сергей Шкарлет.

Подтверждение участия в основной сессии тестирования необходимо осуществить через информационную страницу в два этапа:

  • с 20 мая по 7 июня;
  • с 21 июня по 7 июля.

Те выпускники, которые с 20 мая по 7 июня 2022 года не подтвердят свое участие в тестировании, не смогут принять участие в основной сессии НМТ.

"Только после прохождения двух этапов подтверждения участия в НМТ с 12 июля 2022 года для участника появится возможность загрузить приглашение-пропуск, где будут указаны дата, время и место проведения НМТ", – отметил Шкарлет.

Он также подчеркнул, что важно очень внимательно отнестись к выбору населенного пункта, ведь эта информация позволит Украинскому центру оценки качества образования сформировать сеть временных экзаменационных центров.

Для подтверждения своего участия в тестировании абитуриент должен выбрать на информационной странице страну и населенный пункт, а также указать свои данные.

Контекст:

24 марта Верховная Рада отменила государственную итоговую аттестацию, ВНО, единый вступительный экзамен и единый профессиональный вступительный экзамен в 2022 году.

27 марта Шкарлет сообщил, что в 2022 году для поступления на бюджет абитуриентам необходимо будет сдать национальный мультипредметный тест, а контрактникам – подать мотивационное письмо.

Теги: Украина, ВНО, абитуриенты, выпускники, экзамен, вступ, тестирование, Сергей Шкарлет
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