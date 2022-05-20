С 20 мая по 7 июня абитуриентам нужно подтвердить свое участие в национальном тестировании – Шкарлет

Подтверждение участия в основной сессии тестирования необходимо осуществить через информационную страницу в два этапа:
Те выпускники, которые с 20 мая по 7 июня 2022 года не подтвердят свое участие в тестировании, не смогут принять участие в основной сессии НМТ.
"Только после прохождения двух этапов подтверждения участия в НМТ с 12 июля 2022 года для участника появится возможность загрузить приглашение-пропуск, где будут указаны дата, время и место проведения НМТ", – отметил Шкарлет.
Он также подчеркнул, что важно очень внимательно отнестись к выбору населенного пункта, ведь эта информация позволит Украинскому центру оценки качества образования сформировать сеть временных экзаменационных центров.
Для подтверждения своего участия в тестировании абитуриент должен выбрать на информационной странице страну и населенный пункт, а также указать свои данные.
24 марта Верховная Рада отменила государственную итоговую аттестацию, ВНО, единый вступительный экзамен и единый профессиональный вступительный экзамен в 2022 году.
27 марта Шкарлет сообщил, что в 2022 году для поступления на бюджет абитуриентам необходимо будет сдать национальный мультипредметный тест, а контрактникам – подать мотивационное письмо.