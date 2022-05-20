С 20 мая по 7 июня абитуриентам нужно подтвердить свое участие в национальном тестировании – Шкарлет

Те выпускники, которые с 20 мая по 7 июня не подтвердят свое участие в тестировании, не смогут принять участие в основной сессии НМТ Фото: depositphotos.com

Подтверждение участия в основной сессии тестирования необходимо осуществить через информационную страницу в два этапа:

с 20 мая по 7 июня;

с 21 июня по 7 июля.

Те выпускники, которые с 20 мая по 7 июня 2022 года не подтвердят свое участие в тестировании, не смогут принять участие в основной сессии НМТ.

"Только после прохождения двух этапов подтверждения участия в НМТ с 12 июля 2022 года для участника появится возможность загрузить приглашение-пропуск, где будут указаны дата, время и место проведения НМТ", – отметил Шкарлет.

Он также подчеркнул, что важно очень внимательно отнестись к выбору населенного пункта, ведь эта информация позволит Украинскому центру оценки качества образования сформировать сеть временных экзаменационных центров.

Для подтверждения своего участия в тестировании абитуриент должен выбрать на информационной странице страну и населенный пункт, а также указать свои данные.