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Сдавать выпускной тест на оккупированных территориях школьники не смогут, но им дадут другие возможности для поступления в вузы – Шкарлет

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Национальный тест для поступления в украинские вузы можно будет сдать за границей
Национальный тест для поступления в украинские вузы можно будет сдать за границей
Фото: depositphotos.com

Министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что на данный момент на временно оккупированной территории Украины находится около 800 школ. Об этом он говорил в эфире национального марафона, фрагмент видео опубликовали "Вікна-новини".

Он отметил, что сдать национальный мультипредметный тест, который выпускники в этом году сдают вместо ВНО, школьники, которые находятся на оккупированной территории, не смогут, потому что государственные реестры там заблокированы в целях безопасности.

Но, подчеркнул Шкарлет, для абитуриентов с оккупированных территорий будут предусмотрены дополнительные возможности вступить в вузы, даже если они приедут на подконтрольную Украине территорию уже после окончания тестирования.

Кроме того, национальный тест можно будет сдать за границей – в странах Евросоюза, Великобритании и Ирландии есть договоренность с министрами образования о такой возможности. "На сегодня остаются еще вопросы только по Греции, Словении и Хорватии", – сказал Шкарлет. По мере готовности центров для сдачи тестирования Министерство образования будет сообщать об этом.

Кроме того, по словам министра, на данный момент более 280 школ, которые преимущественно находятся на временно оккупированной территории Херсонской и Запорожской областей, уже завершили обучение из-за ситуации с безопасностью.

"Но, независимо от того, могут ли они на данном этапе продолжать или нет, документы об образовании будут выданы всем без исключения выпускникам... Все дети будут переведены, все оценки будут выставлены, все свидетельства о полном среднем образовании и окончании девятого класса будут выданы", – подчеркнул Шкарлет.

Контекст:

24 марта Верховная Рада отменила государственную итоговую аттестацию, ВНО, единый вступительный экзамен и единый профессиональный вступительный экзамен в 2022 году.

Вместо этого для поступления на бюджет абитуриентам необходимо будет сдать национальный мультипредметный тест, а контрактникам – подать мотивационное письмо.

Тестирование будет проходить в три сессии, их даты уже известны.

Теги: образование, Министерство образования, абитуриенты, школьники, документы, школы, вузы, выпускники, экзамен, тестирование, Сергей Шкарлет
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