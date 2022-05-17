Сдавать выпускной тест на оккупированных территориях школьники не смогут, но им дадут другие возможности для поступления в вузы – Шкарлет

Национальный тест для поступления в украинские вузы можно будет сдать за границей Фото: depositphotos.com

Он отметил, что сдать национальный мультипредметный тест, который выпускники в этом году сдают вместо ВНО, школьники, которые находятся на оккупированной территории, не смогут, потому что государственные реестры там заблокированы в целях безопасности.

Но, подчеркнул Шкарлет, для абитуриентов с оккупированных территорий будут предусмотрены дополнительные возможности вступить в вузы, даже если они приедут на подконтрольную Украине территорию уже после окончания тестирования.

Кроме того, национальный тест можно будет сдать за границей – в странах Евросоюза, Великобритании и Ирландии есть договоренность с министрами образования о такой возможности. "На сегодня остаются еще вопросы только по Греции, Словении и Хорватии", – сказал Шкарлет. По мере готовности центров для сдачи тестирования Министерство образования будет сообщать об этом.

Кроме того, по словам министра, на данный момент более 280 школ, которые преимущественно находятся на временно оккупированной территории Херсонской и Запорожской областей, уже завершили обучение из-за ситуации с безопасностью.

"Но, независимо от того, могут ли они на данном этапе продолжать или нет, документы об образовании будут выданы всем без исключения выпускникам... Все дети будут переведены, все оценки будут выставлены, все свидетельства о полном среднем образовании и окончании девятого класса будут выданы", – подчеркнул Шкарлет.