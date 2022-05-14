Минобразования Украины утвердило даты проведения национального мультипредметного теста

Тестирование будет проходить в три сессии:
"Желающим, которые не имели возможности вовремя создать регистрационную карту для участия в тесте, можно будет это сделать с 10-го по 20 июня, а затем 8–12 июля. На своей информационной странице обязательно подтвердить желание сдавать тест для участия в дополнительной сессии тестирования", – заявил он.
Министр опубликовал инфографику с календарным планом сессий тестирования.
24 марта Верховная Рада отменила государственную итоговую аттестацию, ВНО, единый вступительный экзамен и единый профессиональный вступительный экзамен в 2022 году.
Вместо этого для поступления на бюджет абитуриентам необходимо будет сдать национальный мультипредметный тест, а контрактникам – подать мотивационное письмо.