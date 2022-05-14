ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Минобразования Украины утвердило даты проведения национального мультипредметного теста

Основная сессия мультипредметного тестирования будет проходить в июле-августе
Основная сессия мультипредметного тестирования будет проходить в июле-августе
Фото: depositphotos.com

Минобразования Украины утвердило даты организации и проведения в 2022 году национального мультипредметного теста. Об этом в Telegram сообщил 13 мая глава министерства Сергей Шкарлет.

Тестирование будет проходить в три сессии:

  • основная: 18 июля – 10 августа;
  • дополнительная: 16–20 августа;
  • специальная: 12–16 сентября.

"Желающим, которые не имели возможности вовремя создать регистрационную карту для участия в тесте, можно будет это сделать с 10-го по 20 июня, а затем 8–12 июля. На своей информационной странице обязательно подтвердить желание сдавать тест для участия в дополнительной сессии тестирования", – заявил он.

Министр опубликовал инфографику с календарным планом сессий тестирования.

Фото: Сергій Шкарлет / Telegram
Фото: Сергій Шкарлет / Telegram

Контекст:

24 марта Верховная Рада отменила государственную итоговую аттестацию, ВНО, единый вступительный экзамен и единый профессиональный вступительный экзамен в 2022 году.

Вместо этого для поступления на бюджет абитуриентам необходимо будет сдать национальный мультипредметный тест, а контрактникам – подать мотивационное письмо.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: образование, ВНО, абитуриенты, война России против Украины, школы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Kalush Orchestra высказались о выступлении на "Евровидении 2022" в случае участия в конкурсе России
Kalush Orchestra высказались о выступлении на "Евровидении 2022" в случае участия в конкурсе России
Проживающая в Украине певица из РФ: Страшно, что у меня есть метка дьявола – российский паспорт. Куда бы ни приехали русские – их не любят
Проживающая в Украине певица из РФ: Страшно, что у меня есть метка дьявола – российский паспорт. Куда бы ни приехали русские – их не любят
  Звягинцев о Путине: Демилитаризировать хотели – огребли такое вооружение! Хотели денационализировать – ни один не будет говорить на русском
  Звягинцев о Путине: Демилитаризировать хотели – огребли такое вооружение! Хотели денационализировать – ни один не будет говорить на русском
"Продолжаем учить украинскому языку". Kalush Orchestra спела Stefania с участниками "Евровидения 2022" из Франции, Италии и Германии. Видео
"Продолжаем учить украинскому языку". Kalush Orchestra спела Stefania с участниками "Евровидения 2022" из Франции, Италии и Германии. Видео
Вакарчук спел на ЧАЭС "Все буде добре!". Видео
Вакарчук спел на ЧАЭС "Все буде добре!". Видео
  Янина Соколова: Не скажу, что мое отношение к Зеленскому изменилось, но я уважаю этого человека
  Янина Соколова: Не скажу, что мое отношение к Зеленскому изменилось, но я уважаю этого человека
"Такое случалось и 40, и 50 лет назад". В РФ отменили концерты группы "Машина времени"
"Такое случалось и 40, и 50 лет назад". В РФ отменили концерты группы "Машина времени"
40-летняя Брежнева рассказала, как они с Меладзе отметили в Италии его 59-летие
40-летняя Брежнева рассказала, как они с Меладзе отметили в Италии его 59-летие
"Миллион? Давайте больше". Притула согласился комментировать финал "Евровидения", призвав зрителей собрать во время стрима деньги для ВСУ
"Миллион? Давайте больше". Притула согласился комментировать финал "Евровидения", призвав зрителей собрать во время стрима деньги для ВСУ
  Горбунов о нелегально выезжающих украинцах: Выпустите, но возьмите $30 тыс. на ВСУ, а захочет вернуться – $50 тыс. на восстановление Украины
  Горбунов о нелегально выезжающих украинцах: Выпустите, но возьмите $30 тыс. на ВСУ, а захочет вернуться – $50 тыс. на восстановление Украины
  Клопотенко: Кто-то написал: "Почему ты не на войне?" – "Ну а чего ты не сдохнешь, коза тупая?" Но я же так не отвечаю
  Клопотенко: Кто-то написал: "Почему ты не на войне?" – "Ну а чего ты не сдохнешь, коза тупая?" Но я же так не отвечаю
Кондратюк высказался о российских артистах, выступивших в поддержку войны в Украине. Известно, кто заработал больше всех
Кондратюк высказался о российских артистах, выступивших в поддержку войны в Украине. Известно, кто заработал больше всех
"Скоро снова на передок". Богдан снялся с пистолетом за поясом
"Скоро снова на передок". Богдан снялся с пистолетом за поясом
  Российский режиссер Звягинцев: Мариуполь разбомблен! Это невероятная ложь – пускать ракеты по жилым кварталам и называть это денацификацией
  Российский режиссер Звягинцев: Мариуполь разбомблен! Это невероятная ложь – пускать ракеты по жилым кварталам и называть это денацификацией
  Горбунов о Потапе: Много людей, которые находятся в Украине, ничего не делают. Обвинять, что ты там сидишь за границей, не имею права
  Горбунов о Потапе: Много людей, которые находятся в Украине, ничего не делают. Обвинять, что ты там сидишь за границей, не имею права
  "У свободы теперь другое имя, и это имя – Украина". Каменских выпустила англоязычную песню о войне. Видео
  "У свободы теперь другое имя, и это имя – Украина". Каменских выпустила англоязычную песню о войне. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кабаева снова беременна. Путин в ярости – СМИ (590974)
2
В РФ подготовили дублеров и записали речи Путина. Известно, в какое время и кто его прооперирует (247758)
3
"Неприятно на это смотреть". Лолита крупным планом показала, как они с дочерью едят мясо (202276)
4
"Если что-то изменилось – только в худшую сторону". Макаревич рассказал о своих друзьях, верящих "сетевому вранью" (166724)
5
"На Лорак похожа". Невеста экс-супруга Ани Лорак снялась без бюстгальтера (107238)
6
"Я верю только одной личности. Она – действительно европейский человек". Суханов высказался об антивоенных заявлениях артистов из РФ (88887)
7
"Когда узнала, плакала. Сразу позвонила его маме". Билык заявила, что считает служащего в ВСУ экс-возлюбленного Дикусара настоящим героем (60991)
8
74-летняя Нина Матвиенко вышла на сцену в прозрачном платье. Фото (53674)
 
 
 
 