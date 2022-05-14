Минобразования Украины утвердило даты проведения национального мультипредметного теста

Тестирование будет проходить в три сессии:

основная: 18 июля – 10 августа;

дополнительная: 16–20 августа;

специальная: 12–16 сентября.

"Желающим, которые не имели возможности вовремя создать регистрационную карту для участия в тесте, можно будет это сделать с 10-го по 20 июня, а затем 8–12 июля. На своей информационной странице обязательно подтвердить желание сдавать тест для участия в дополнительной сессии тестирования", – заявил он.

Министр опубликовал инфографику с календарным планом сессий тестирования.

Фото: Сергій Шкарлет / Telegram