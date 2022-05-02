Более 3 тыс. украинских детсадов возобновили свою работу – МОН

В 10 областях Украины часть детсадов использует элементы дистанционного обучения, а некоторые работают в смешанном или обычном формате Фото: depositphotos.com

В 10 областях Украины часть детсадов использует элементы дистанционного обучения, а некоторые работают в смешанном или обычном формате.

В шести областях некоторые садики используют элементы дистанционного обучения, а некоторые создали очередные группы или продолжили смешанный либо очный формат обучения.

В остальных областях образовательный процесс пока не осуществляется.

"Более 3,4 тыс. заведений дошкольного образования проводят образовательный процесс. 1800 внутренне перемещенных детей привлечены к обучению в детсадах", – сообщил министр.

Кроме того, все школы из 14 областей Украины продолжают работать дистанционно. В четырех областях обучение проходит дистанционно, частично смешанно и очно, в пяти – дистанционно, частично установлены каникулы или обучение приостановлено.

В двух регионах образовательный процесс проходит в дистанционном или частично смешанном формате либо установлены каникулы, обучение частично приостановлено.

По состоянию на 28 апреля 2022 года дистанционная форма обучения организована в более чем 12,6 тыс. заведений общего среднего образования, обучение продолжают почти 3,7 млн учащихся.

Также по состоянию на 28 апреля 2022 года количество временно перемещенных детей, приобщившихся к обучению в других областях, достигает более 88 тыс. человек.