ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Более 3 тыс. украинских детсадов возобновили свою работу – МОН

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В 10 областях Украины часть детсадов использует элементы дистанционного обучения, а некоторые работают в смешанном или обычном формате
В 10 областях Украины часть детсадов использует элементы дистанционного обучения, а некоторые работают в смешанном или обычном формате
Фото: depositphotos.com

С начала войны около 3,4 тыс. детских садов возобновили работу. Открытые детсады посещают 1,8 тыс. детей переселенцев. Об этом сообщил в Telegram министр образования и науки Сергей Шкарлет.

В 10 областях Украины часть детсадов использует элементы дистанционного обучения, а некоторые работают в смешанном или обычном формате.

В шести областях некоторые садики используют элементы дистанционного обучения, а некоторые создали очередные группы или продолжили смешанный либо очный формат обучения.

В остальных областях образовательный процесс пока не осуществляется.

"Более 3,4 тыс. заведений дошкольного образования проводят образовательный процесс. 1800 внутренне перемещенных детей привлечены к обучению в детсадах", – сообщил министр.

Кроме того, все школы из 14 областей Украины продолжают работать дистанционно. В четырех областях обучение проходит дистанционно, частично смешанно и очно, в пяти – дистанционно, частично установлены каникулы или обучение приостановлено.

В двух регионах образовательный процесс проходит в дистанционном или частично смешанном формате либо установлены каникулы, обучение частично приостановлено.

По состоянию на 28 апреля 2022 года дистанционная форма обучения организована в более чем 12,6 тыс. заведений общего среднего образования, обучение продолжают почти 3,7 млн учащихся.

Также по состоянию на 28 апреля 2022 года количество временно перемещенных детей, приобщившихся к обучению в других областях, достигает более 88 тыс. человек.

Контекст:

По данным Офиса генпрокурора на 2 мая, в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел вооруженными силами РФ повреждены 1570 учебных заведений. При этом 111 из них полностью разрушены. Жертвами оккупантов стали 219 детей, 405 пострадали.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Министерство образования, дети, Минобразования, детский сад, Сергей Шкарлет
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "В реальности она очень красивая. А вот в фильмах..." Подросток со Львова рассказал, почему не отреагировал на Джоли, оказавшись с ней в одной кофейне
  "В реальности она очень красивая. А вот в фильмах..." Подросток со Львова рассказал, почему не отреагировал на Джоли, оказавшись с ней в одной кофейне
Экс-супруг Ани Лорак показал, как проводит время с дочерью в Турции
Экс-супруг Ани Лорак показал, как проводит время с дочерью в Турции
"Последний мой день, когда я была счастлива". Актриса сериалов студии "Квартал 95" Саливанчук презентовала песню
"Последний мой день, когда я была счастлива". Актриса сериалов студии "Квартал 95" Саливанчук презентовала песню
  "Это еще одно проявление поддержки от народа Великобритании". "Антитіла" и Ширан выпустили совместный трек в поддержку Украины. Видео
  "Это еще одно проявление поддержки от народа Великобритании". "Антитіла" и Ширан выпустили совместный трек в поддержку Украины. Видео
"Хотя бы имей совесть не петь про Борисполь". Замалчивающая войну певица Елка выступила в Сочи
"Хотя бы имей совесть не петь про Борисполь". Замалчивающая войну певица Елка выступила в Сочи
Kalush Orchestra провели первую репетицию в Турине в костюмах, которые являются точными копиями "древних шедевров народного искусства". Фото
Kalush Orchestra провели первую репетицию в Турине в костюмах, которые являются точными копиями "древних шедевров народного искусства". Фото
"Изнасилованные женщины не могут даже помыться, люди едят все подряд". Цимбалюк рассказал, что происходит в Мариуполе
"Изнасилованные женщины не могут даже помыться, люди едят все подряд". Цимбалюк рассказал, что происходит в Мариуполе
"Мочат за отъезд". Замалчивающая нападение РФ на Украину Собчак вслед за Киркоровым прокомментировала травлю Галкина в России
"Мочат за отъезд". Замалчивающая нападение РФ на Украину Собчак вслед за Киркоровым прокомментировала травлю Галкина в России
"Анджелина, будь ангелом мира для Украины". Jerry Heil и Kalush Orchestra посвятили трек Джоли. Видео
"Анджелина, будь ангелом мира для Украины". Jerry Heil и Kalush Orchestra посвятили трек Джоли. Видео
Стало известно, присутствовал ли Путин, когда Кабаева рожала от него, и с кем еще были отношения у гимнастки СМИ
Стало известно, присутствовал ли Путин, когда Кабаева рожала от него, и с кем еще были отношения у гимнастки – СМИ
"Грешки у каждого есть". Киркоров пригрозил пропагандистке Симоньян покопаться в ее грязном белье после заявления в адрес Галкина и Пугачевой
"Грешки у каждого есть". Киркоров пригрозил пропагандистке Симоньян покопаться в ее грязном белье после заявления в адрес Галкина и Пугачевой
46-летний украинский ведущий во время войны выехал из Украины. Он засветился в Берлине в компании жены мэра Киева. Фото
46-летний украинский ведущий во время войны выехал из Украины. Он засветился в Берлине в компании жены мэра Киева. Фото
Общалась, играла и обнималась. Джоли встретилась с детьми из Луганской области в реабилитационном центре Борислава. Фото
Общалась, играла и обнималась. Джоли встретилась с детьми из Луганской области в реабилитационном центре Борислава. Фото
"Меня поразила эта просьба". Вакарчук рассказал, по чьей просьбе почти за месяц написал песню "Місто Марії", посвященную защитникам Мариуполя
"Меня поразила эта просьба". Вакарчук рассказал, по чьей просьбе почти за месяц написал песню "Місто Марії", посвященную защитникам Мариуполя
  "Это и в меня стреляют сейчас тоже. Поэтому нельзя молчать". Российский актер высказался о войне против Украины
  "Это и в меня стреляют сейчас тоже. Поэтому нельзя молчать". Российский актер высказался о войне против Украины
"А что вы удивляетесь? Украина – центр Вселенной", "Теперь цены на аренду оправданы". Реакция сетей на неожиданный приезд Джоли во Львов
"А что вы удивляетесь? Украина – центр Вселенной", "Теперь цены на аренду оправданы". Реакция сетей на неожиданный приезд Джоли во Львов
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я никогда в жизни больше не ощущал такого запаха". Российский актер рассказал, чем пахнет от Путина (555713)
2
"Это очень личные причины. Это месть". Смольянинов рассказал, почему Путин начал войну против Украины (87491)
3
Ефросинина о телефонном разговоре с Галкиным: Он потерял все. Замка уже нет. Готовится уголовное дело (43869)
4
"Я отписалась, я не поддерживаю вообще". Ефросинина рассказала, почему не стала бы давать интервью Собчак, как это сделала Полякова (39742)
5
46-летний украинский ведущий во время войны выехал из Украины. Он засветился в Берлине в компании жены мэра Киева. Фото (39019)
6
Каменских впервые рассказала, где во время войны находится Потап, и показала новые совместные фото (35696)
7
"Не жди, мам, не вернусь. Не звони, пап, твоя дочь стала другой". Замалчивающая войну Тодоренко в песне обратилась к родителям-одесситам (32128)
8
Телохранитель рассмешил Деппа ответом на вопрос о его пенисе во время заседания суда против его экс-жены Херд. Видео (27847)
 
 
 
 