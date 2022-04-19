Шкарлет заявил, что поддерживает идею отмены предмета "русский язык" в украинских школах, но учебные заведения должны решать сами

Ведущий напомнил, что украинский языковой омбудсмен Тарас Кремень предлагает убрать из школьной программы в Украине предмет "русский язык".
"Я, в принципе, поддерживаю такую инициативу. Но надо смотреть, чтобы это было по выбору школы, педсовета. Но вообще мы поддерживаем такую инициативу", – сказал он.
По словам министра, освободившиеся часы можно будет отдать для творческих занятий или самоподготовки. В то же время он подчеркнул, что это должны решать сами учебные заведения.
"Школы у нас автономные. Они сами могут выбирать заполненность этих часов", – добавил Шкарлет.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Шкарлет заявлял, что рабочая группа Минобразования оценит необходимость исследования в рамках школьного курса "Зарубежная литература" российских произведений. По его словам, из-за вооруженной агрессии России против Украины нарратив принадлежности к чему-то российскому вызывает у украинцев внутреннее возмущение и агрессию.