Шкарлет заявил, что поддерживает идею отмены предмета "русский язык" в украинских школах, но учебные заведения должны решать сами

Шкарлет: Школы у нас автономные. Они сами могут выбирать заполненность часов Фото: Міністерство освіти і науки України / Facebook

Ведущий напомнил, что украинский языковой омбудсмен Тарас Кремень предлагает убрать из школьной программы в Украине предмет "русский язык".

"Я, в принципе, поддерживаю такую инициативу. Но надо смотреть, чтобы это было по выбору школы, педсовета. Но вообще мы поддерживаем такую инициативу", – сказал он.

По словам министра, освободившиеся часы можно будет отдать для творческих занятий или самоподготовки. В то же время он подчеркнул, что это должны решать сами учебные заведения.

"Школы у нас автономные. Они сами могут выбирать заполненность этих часов", – добавил Шкарлет.

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