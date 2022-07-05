В Украине 90% выпускников смогли получить аттестаты – Шкарлет

По состоянию на 5 июля аттестаты получили более 90% выпускников девятых и 11-х классов, отметил министр.

"Выпускники находящихся за рубежом школ могут получить свидетельства в зарубежных дипломатических учреждениях Украины в стране пребывания", – напомнил Шкарлет.

В Минобразования добавили, что свидетельства выпускников, которые не смогли выехать с временно оккупированных территорий, как и тех, кто не имел возможности получить документы по другим причинам, будут храниться в течение года после завершения военного положения.

Контекст:

24 марта Верховная Рада отменила государственную итоговую аттестацию, ВНО, единый вступительный экзамен и единый профессиональный вступительный экзамен в 2022 году.

Вместо этого для поступления на бюджет абитуриентам необходимо будет сдать национальный мультипредметный тест, а контрактникам – подать мотивационное письмо.

Тестирование будет проходить в три сессии, их даты уже известны. Участие в ВНО по состоянию на 1 июня подтвердили 190 тыс. школьников.

По данным Шкарлета, на конец мая из разных регионов Украины за границу выехало почти 672 тыс. учащихся и примерно 26 тыс. педагогов. Внутри государства примерно 87 тыс. учащихся пребывали в статусе временно перемещенных лиц, но они продолжали обучение.