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Документы об образовании будут интегрированы в "Дію" – Верещук

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Верещук: Война не помешает вступительной кампании
Верещук: Война не помешает вступительной кампании
Фото: Ірина Верещук / Telegram

Документы об образовании украинских выпускников планируют интегрировать в "Дію". Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила в Telegram 22 июня.

Она рассказала, что 22 июня состоялось совещание с участием Министерства образования и науки, народных депутатов, представителей госорганов и общественности. 

На нем, как сообщила Верещук, договорились:

  • максимально упростить поступление в вузы для абитуриентов с территорий, пострадавших от войны;
  • интегрировать документы об образовании в "Дію", чтобы люди с временно оккупированных территорий могли использовать цифровые копии;
  • обеспечить выплаты учителям, которые отказались сотрудничать с оккупантами и продолжают преподавать в украинских учебных заведениях.

"Война не помешает вступительной кампании. В том числе для наших людей под временной оккупацией", – подчеркнула министр. 

Она не назвала сроков внедрения инновации, также не уточнила, какие именно документы об образовании планируют добавить в сервис. Глава комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак говорил 25 мая на брифинге, который транслировал УНН, что свидетельства о получении полного общего среднего образования смогут добавить в "Дію" только в следующем году. 

"Мы думали о том, чтобы сделать свидетельство в "Дії". Но прямо скажу: мы просто физически не успеваем этого сделать. Там есть вопросы по реестрам. Но я думаю, что уже в следующем году мы сделаем документы об образовании, которые будут в электронном виде – в "Дії", – объяснял он.

Контекст:

24 марта Верховная Рада отменила государственную итоговую аттестацию, ВНО, единый вступительный экзамен и единый профессиональный вступительный экзамен в 2022 году. Вместо этого для поступления на бюджет абитуриентам необходимо будет сдать национальный мультипредметный тест, а контрактникам – подать мотивационное письмо.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: образование, абитуриенты, Ирина Верещук, реинтеграция, вузы, Минобразования, выпускники, Сергей Бабак
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