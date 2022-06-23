Документы об образовании будут интегрированы в "Дію" – Верещук

Она рассказала, что 22 июня состоялось совещание с участием Министерства образования и науки, народных депутатов, представителей госорганов и общественности.

На нем, как сообщила Верещук, договорились:

максимально упростить поступление в вузы для абитуриентов с территорий, пострадавших от войны;

интегрировать документы об образовании в "Дію", чтобы люди с временно оккупированных территорий могли использовать цифровые копии;

обеспечить выплаты учителям, которые отказались сотрудничать с оккупантами и продолжают преподавать в украинских учебных заведениях.

"Война не помешает вступительной кампании. В том числе для наших людей под временной оккупацией", – подчеркнула министр.

Она не назвала сроков внедрения инновации, также не уточнила, какие именно документы об образовании планируют добавить в сервис. Глава комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак говорил 25 мая на брифинге, который транслировал УНН, что свидетельства о получении полного общего среднего образования смогут добавить в "Дію" только в следующем году.

"Мы думали о том, чтобы сделать свидетельство в "Дії". Но прямо скажу: мы просто физически не успеваем этого сделать. Там есть вопросы по реестрам. Но я думаю, что уже в следующем году мы сделаем документы об образовании, которые будут в электронном виде – в "Дії", – объяснял он.