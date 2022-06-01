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Участие в упрощенном ВНО подтвердили 190 тыс. школьников. Ранее регистрировались почти полмиллиона

Подтвердить участие в тесте можно до 7 июня
Подтвердить участие в тесте можно до 7 июня
Фото: depositphotos.com

Около 190 тыс. украинцев подтвердили свое участие в национальном мультипредметном тестировании (НМТ) в этом году, которое заменить Внешнее независимое тестирование. Об этом написал в Telegram министр образования и науки Сергей Шкарлет.

"Желание проходить национальный мультипредметный тест во временных экзаменационных центрах, созданных в Украине, подтвердили почти 170 тыс. человек и более 20 тыс. за рубежом", – отметил он.

При этом я регистрационных карточек на сайте Украинского центра оценивания качества образования в 2,5 раза больше – более 492 тыс., говорится на сайте УЦОКО. Подверждение будет длиться до 7 июня.

Министр напомнил, что окончательно определиться с выбором города/страны и при необходимости изменить населенный пункт на тот, где будет удобнее сдавать тестирование, участники смогут на втором этапе с 21 июня по 7 июля 2022 года.

Только после прохождения двух этапов подтверждения участия в НМТ с 12 июля для участника появится возможность загрузить приглашение-пропуск, где будет указана дата, время и место прохождения им основной сессии НМТ.

Уже с 10 июня по 20 июня будет открыта регистрация на дополнительную сессию НМТ, а также предусмотрено проведение специальной сессии.

Контекст:

24 марта Верховная Рада отменила государственную итоговую аттестацию, ВНО, единый вступительный экзамен и единый профессиональный вступительный экзамен в 2022 году.

Вместо этого для поступления на бюджет абитуриентам необходимо будет сдать национальный мультипредметный тест, а контрактникам – подать мотивационное письмо.

Тестирование будет проходить в три сессии, их даты уже известны.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: образование, ВНО, школьники, экзамен, Сергей Шкарлет
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