Участие в упрощенном ВНО подтвердили 190 тыс. школьников. Ранее регистрировались почти полмиллиона

Подтвердить участие в тесте можно до 7 июня Фото: depositphotos.com

"Желание проходить национальный мультипредметный тест во временных экзаменационных центрах, созданных в Украине, подтвердили почти 170 тыс. человек и более 20 тыс. за рубежом", – отметил он.

При этом я регистрационных карточек на сайте Украинского центра оценивания качества образования в 2,5 раза больше – более 492 тыс., говорится на сайте УЦОКО. Подверждение будет длиться до 7 июня.

Министр напомнил, что окончательно определиться с выбором города/страны и при необходимости изменить населенный пункт на тот, где будет удобнее сдавать тестирование, участники смогут на втором этапе с 21 июня по 7 июля 2022 года.

Только после прохождения двух этапов подтверждения участия в НМТ с 12 июля для участника появится возможность загрузить приглашение-пропуск, где будет указана дата, время и место прохождения им основной сессии НМТ.

Уже с 10 июня по 20 июня будет открыта регистрация на дополнительную сессию НМТ, а также предусмотрено проведение специальной сессии.