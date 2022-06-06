  В Харькове выпускники станцевали вальс перед руинами своей школы. Видео

На выпускной пришли оставшиеся в городе школьники – примерно треть класса.

Выпускник Глеб Опашнян рассказал, что его дом находится в 500 м от школы, и он видел, как рушилась его школа, куда 27 февраля ворвались российские спецназовцы.

"Я услышал, что начали стрелять, и с отцом пошел на второй этаж своего дома. Почувствовал страх, осколок пролетел над моим домом и попал в дом соседей. То, что захватчики пали здесь, – это для меня радостная новость. А сегодня выпускной, и я рад, я выпускаюсь из школы", – сказал он.

Учительница географии школы №134 Елена Мосолова, дочь которой окончила эту школу в 2022 году, отметила, что последний вальс – это возможность хоть как-то компенсировать последний звонок для школьников.

"Последний звонок мы себе чуть-чуть не так представляли для своих детей, но случилось так, как случилось, и хочется какой-то праздник деткам. Я сюда ежедневно прихожу, не отпускает", – призналась она.

На выпускной пришли бойцы подразделения Kraken, освобождавшие школу.

Как рассказал боец этого подразделения Константин Немичев, в школе находился последний форпост оккупантов.

"Российские оккупанты закрепились здесь и пытались сделать так, чтобы Харьков был разрушен, но мы вместе с другими подразделениями сейчас отвернули российскую армию в 20 км от города. Харьков мы отстроим, обязательно победим, и у нас будет мир и новая жизнь после войны", – заверил он.

ВИДЕО

Видео: Суспільне Харків / YouTube

Выпускники танцевали под песню "Мрія" украинской певицы Jerry Heil.

"Я мечтала написать песню для выпускников… Не думала, что она будет такой", – написала она 6 июня в Instagram.

Обращаясь к выпускникам школы №134, певица сказала, что перед ними стоят две задачи: быть счастливыми и продолжать учиться и изучать то, что им по душе, ради счастливого будущего.

"Мы скоро станцуем повторно на мирных выпускных!" – отметила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от JERRY HEIL (@thejerryheil)



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