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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кривой Рог получил 10 млн грн помощи от "Метинвеста" для вынужденных переселенцев

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Семьи переселенцев размещают в городских школах, общежитиях, детских садах, терцентрах
Семьи переселенцев размещают в городских школах, общежитиях, детских садах, терцентрах
Фото: Метінвест / Facebook

Компания "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского предоставила 10 млн грн на закупку продуктов питания и необходимых предметов быта для людей, которые из-за войны покинули свои дома и переехали в Кривой Рог. Об этом 3 августа сообщила пресс-служба компании.

"Кривой Рог – большой промышленный город, в котором живут с семьями и работают около 20 тыс. сотрудников "Метинвеста". Сегодня он стал городом-убежищем и примером гуманности для десятков тысяч людей, бежавших от войны из других областей. Теперь они – наши соседи, а помогать соседям – это очень по-украински. Именно поэтому компания вместе с военной администрацией прилагает усилия, чтобы каждый человек, нуждающийся в помощи, получил ее", – объяснил генеральный директор Ингулецкого ГОК Александр Герасимчук.

Семьи переселенцев размещают в городских школах, общежитиях, детских садах, терцентрах. Очередная помощь от компании была направлена на закупку продуктов питания и необходимых бытовых вещей. В мае при поддержке "Метинвеста" в город поступило 2,5 тыс. единиц постельных принадлежностей – матрасов, одеял и подушек – для создания дополнительных комфортных спальных мест, отметили в компании.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ.

Теги: Кривой Рог, продукты, Метинвест, помощь, переселенцы
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