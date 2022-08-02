Число погибших в результате расстрела оккупантами автобуса с беженцами в Херсонской области выросло до трех – командование "Юг"

Оккупанты расстреляли из противотанкового ракетного комплекса гражданский автобус в Херсонской области Фото: EPA (иллюстративное)

Об этом 2 августа в Facebook проинформировало оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины.

"В районе Долгового [Херсонской области] рашисты из противотанкового ракетного комплекса расстреляли гражданский микроавтобус. Погибли три, ранены пять мирных жителей. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказана помощь", – говорится в сообщении.

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщал 1 августа о двух погибших в результате обстрела автобуса оккупантами.

По его словам, попытка эвакуации гражданских на микроавтобусе была из временно оккупированного поселка Староселье.

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