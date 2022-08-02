Число погибших в результате расстрела оккупантами автобуса с беженцами в Херсонской области выросло до трех – командование "Юг"

Об этом 2 августа в Facebook проинформировало оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины.
"В районе Долгового [Херсонской области] рашисты из противотанкового ракетного комплекса расстреляли гражданский микроавтобус. Погибли три, ранены пять мирных жителей. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказана помощь", – говорится в сообщении.
Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщал 1 августа о двух погибших в результате обстрела автобуса оккупантами.
По его словам, попытка эвакуации гражданских на микроавтобусе была из временно оккупированного поселка Староселье.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ. Кривой Рог с начала полномасштабного российского вторжения принимает беженцев из южных регионов Украины.