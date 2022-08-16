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16 августа, 2022
 
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Жена министра обороны Украины Резникова высказалась о президентских амбициях мужа

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Зорий и Резников поженились летом 2020 года
Зорий и Резников поженились летом 2020 года
Фото: Юля Зорий / Facebook

Супруга министра обороны Украины, украинская ведущая Юлия Зорий 16 августа в эфире канала "1+1" ответила на вопрос ведущих утреннего шоу "Сніданок з 1+1", есть ли у нее амбиции стать первой леди.

"У Юлии Зорий есть амбиции быть первой леди?" – спросили у жены Резникова.

"Нет. Я переживаю, что если такое будет, я скажу: "Леша, что – снова?! Мы снова начинаем какие-то истории?" Я вам скажу больше – у Алексея нет этой амбиции", – заявила Зорий.

ВИДЕО
Видео: Сніданок з 1+1 / YouTube
Контекст:

Зорий и Резников поженились летом 2020 года. 

4 ноября 2021 года Резников был назначен министром обороны Украины. До этого он занимал должность вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Зорий после нападения РФ на Украину работает консультантом на горячей линии – оказывает психологическую помощь украинцам. По словам жены министра обороны, ее муж работает семь дней в неделю без выходных.

Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году.

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