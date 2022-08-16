48-летняя жена Виталия Кличко после его заявления о разводе озвучила причину этого решения

"Я благодарна за все, что было на нашем совместном пути длинною в 25 лет. Наш развод – это обдуманное, обоюдно принятое решение", – написала она.

По словам Наталии Кличко, причиной развода стало то, что они долгие годы жили в разных странах.

"За многие годы жизни в разных странах наши жизненные пути постепенно разошлись, – объяснила она. – Мы всегда поддерживали и будем продолжать поддерживать друг друга при любых обстоятельствах. Я желаю Виталию только всего самого наилучшего. Новая глава жизни начинается".

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