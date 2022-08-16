48-летняя жена Виталия Кличко после его заявления о разводе озвучила причину этого решения

"Я благодарна за все, что было на нашем совместном пути длинною в 25 лет. Наш развод – это обдуманное, обоюдно принятое решение", – написала она.
По словам Наталии Кличко, причиной развода стало то, что они долгие годы жили в разных странах.
"За многие годы жизни в разных странах наши жизненные пути постепенно разошлись, – объяснила она. – Мы всегда поддерживали и будем продолжать поддерживать друг друга при любых обстоятельствах. Я желаю Виталию только всего самого наилучшего. Новая глава жизни начинается".
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Наталья Кличко (до замужества – Егорова) родилась в Броварах в 1974 году. Замуж за Виталия Кличко она вышла в 1996 году. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).
Супруги долгие годы жили раздельно: Наталья Кличко – в Гамбурге (Германия), а ее муж – в Киеве. С 2014 года он занимает должность мэра столицы и главы КГГА.
15 августа 2022 года 51-летний Виталий Кличко заявил, что они с женой решили оформить развод. "Это не секрет, что мы много лет живем не только в разных городах, но и в разных странах. Многие годы – разные интересы, разная жизнь", – заявил он.