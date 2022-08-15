Виталий Кличко разводится с женой после 25 лет брака

"Это не секрет, что мы много лет живем не только в разных городах, но и в разных странах. Многие годы – разные интересы, разная жизнь. И мы решили уже оформить это официально", – сказал он.

На уточняющий вопрос, идет ли речь о разводе, Кличко ответил утвердительно.

"Это желание обеих сторон. У нас остались хорошие отношения, мы уважаем друг друга, дети уже взрослые, и жизнь продолжается", – сказал он.

По словам мэра, его сердце сейчас занято Киевом.