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15 августа, 2022
 
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Виталий Кличко разводится с женой после 25 лет брака

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Кличко: Развод это желание обеих сторон
Кличко: Развод – это желание обеих сторон
Фото: ЕРА

51-летний мэр Киева и бывший боксер Виталий Кличко в интервью изданию "Бабель" 16 августа заявил, что у них с супругой, 48-летней Натальей Кличко, многие годы разная жизнь и разные интересы.

"Это не секрет, что мы много лет живем не только в разных городах, но и в разных странах. Многие годы – разные интересы, разная жизнь. И мы решили уже оформить это официально", – сказал он.

На уточняющий вопрос, идет ли речь о разводе, Кличко ответил утвердительно.

"Это желание обеих сторон. У нас остались хорошие отношения, мы уважаем друг друга, дети уже взрослые, и жизнь продолжается", – сказал он.
По словам мэра, его сердце сейчас занято Киевом.

Контекст:

Наталья и Виталий Кличко поженились в 1996 году. В браке у пары родилось трое детей – сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Сейчас супруги живут раздельно: Наталья Кличко – в Гамбурге (Германия), а ее муж – в Киеве. С 2014 года он занимает должность мэра столицы и главы КГГА.

Теги: Виталий Кличко, Наталья Кличко, развод, муж, жена
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