"Моя львица". Monatik посвятил жене трогательный пост

"Люблю тебя ежесекундно все больше. Спасибо за каждый день, в котором есть для кого жить и каждое утро мечтать просыпаться рядом. С днем рождения тебя, моя львица, – написал артист. – Верю, что следующий праздник отпразднуем так, как любили, – вместе, всей семьей, рядом с родными и друзьями. Вот увидишь".
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Monatik вместе с женой Ириной воспитывает двух сыновей – Даниила (2015) и Платона (2017).
После нападения РФ артист с семьей уехал за границу и там выступал с концертами в поддержку Украины. В июле певец вернулся в Украину. Его жена и дети находятся в Варшаве.