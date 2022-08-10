Бульвар Шоубиз
 
10 августа, 2022
 
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"Моя львица". Monatik посвятил жене трогательный пост

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Monatik c женой Ириной воспитывает двух сыновей
Monatik c женой Ириной воспитывает двух сыновей
Фото: irinamonatik / Instagram

Украинский певец Monatik 10 августа на своей странице в Instagram разместил подборку фото и видео, на которых запечатлен в разные периоды жизни со своей женой Ириной.

"Люблю тебя ежесекундно все больше. Спасибо за каждый день, в котором есть для кого жить и каждое утро мечтать просыпаться рядом. С днем рождения тебя, моя львица, – написал артист Верю, что следующий праздник отпразднуем так, как любили,  вместе, всей семьей, рядом с родными и друзьями. Вот увидишь".

Контекст:

Monatik вместе с женой Ириной воспитывает двух сыновей – Даниила (2015) и Платона (2017).

После нападения РФ артист с семьей уехал за границу и там выступал с концертами в поддержку Украины. В июле певец вернулся в Украину. Его жена и дети находятся в Варшаве.

Теги: дети, семья, Monatik, певец, Ирина Демичева, жена
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