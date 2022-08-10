"Моя львица". Monatik посвятил жене трогательный пост

"Люблю тебя ежесекундно все больше. Спасибо за каждый день, в котором есть для кого жить и каждое утро мечтать просыпаться рядом. С днем рождения тебя, моя львица, – написал артист. – Верю, что следующий праздник отпразднуем так, как любили, – вместе, всей семьей, рядом с родными и друзьями. Вот увидишь".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official)