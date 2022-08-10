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10 августа, 2022
 
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Арестович: Мало кто знает, но я в первой пятерке на ликвидацию в России. Для меня конкретная привязка к жилью – это опасность

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Арестович: Мне проще менять [жилье] постоянно, что и приходится делать
Арестович: Мне проще менять [жилье] постоянно, что и приходится делать
Фото: Олексій Арестович / Facebook

Внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью передаче ЖВЛ, которая 8 августа вышла в эфире канала ТЕТ, заявил, что не имеет собственного жилья.

По словам Арестовича, все свои сбережения, которые накопил до 2014 года, он отдал на фронт. О том, чтобы приобрести жилье сейчас, он задумывается, но не знает, где именно мог бы поселиться.

"Мало кто знает, но я в первой пятерке на ликвидацию в России, – сказал он. – И для меня конкретная привязка к жилью – это опасность, на самом деле. Мне проще менять [жилье] постоянно, что и приходится делать".

ВИДЕО
Видео: ЖВЛ / YouTube
Контекст:

Алексей Арестович родился в 1975 году в Грузинской ССР. В декабре 2020 года глава Офиса президента Андрей Ермак назначил его своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны.

Арестович женат, вместе с женой Анастасией воспитывает сына. От предыдущих браков у него есть две дочери – 11 и 18 лет. Имена своих бывших жен он не называет.

Теги: Алексей Арестович, советник, жилье, семья, квартира
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