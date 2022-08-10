  Арестович: Мало кто знает, но я в первой пятерке на ликвидацию в России. Для меня конкретная привязка к жилью – это опасность

По словам Арестовича, все свои сбережения, которые накопил до 2014 года, он отдал на фронт. О том, чтобы приобрести жилье сейчас, он задумывается, но не знает, где именно мог бы поселиться.

"Мало кто знает, но я в первой пятерке на ликвидацию в России, – сказал он. – И для меня конкретная привязка к жилью – это опасность, на самом деле. Мне проще менять [жилье] постоянно, что и приходится делать".

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Видео: ЖВЛ / YouTube