  Арестович: Мало кто знает, но я в первой пятерке на ликвидацию в России. Для меня конкретная привязка к жилью – это опасность

По словам Арестовича, все свои сбережения, которые накопил до 2014 года, он отдал на фронт. О том, чтобы приобрести жилье сейчас, он задумывается, но не знает, где именно мог бы поселиться.
"Мало кто знает, но я в первой пятерке на ликвидацию в России, – сказал он. – И для меня конкретная привязка к жилью – это опасность, на самом деле. Мне проще менять [жилье] постоянно, что и приходится делать".
Алексей Арестович родился в 1975 году в Грузинской ССР. В декабре 2020 года глава Офиса президента Андрей Ермак назначил его своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны.
Арестович женат, вместе с женой Анастасией воспитывает сына. От предыдущих браков у него есть две дочери – 11 и 18 лет. Имена своих бывших жен он не называет.