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13 августа, 2022
 
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Байден вместе с женой, сыном, невесткой и внуком отправился в отпуск. Фото

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Байден отправился в отпуск с женой, сыном, невесткой и своим двухлетним внуком
Байден отправился в отпуск с женой, сыном, невесткой и своим двухлетним внуком
Фото: ЕРА

Президент США Джо Байден отправился вместе с семьей в отпуск, который проведет в штате Южная Каролина. Снимки, на которых Байден запечатлен в окружении семьи на Объединенной базе Эндрюс (Мэриленд, США) во время посадки на борт Air Force One 10 августа опубликовано фотоагентство ЕРА.

На фото Байден запечатлен вместе с женой Джилл Байден, сыном Хантером Байденом, невесткой Мелиссой Коэн, и своим двухлетним внуком Бо. 

Фото: ЕРА
Фото: ЕРА

Контекст:

20 января 2021 года  Байден стал президентом США. Джилл Байден – его вторая жена. Они поженились в 1977 году. У пары есть общая дочь Эшли (1981). 

В первом браке у Байдена родилось трое детей: Бо (1969), Хантер (1970) и Наоми (1971). Первая супруга Байдена Нейлия вместе с их дочерью погибла в ДТП в 1972 году. Их старший сын Бо Байден скончался в 2015 году от рака. 

Хантер Байден и Мелисса Коэн поженились в 2019 году. В марте 2020 года у них родился сын Бо. Коэн  вторая жена Хантера Байдена. От предыдущих отношений у него есть четверо детей. 

Теги: США, Джо Байден, Хантер Байден, Джилл Байден, президент, Южная Каролина, жена
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