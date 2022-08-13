Байден вместе с женой, сыном, невесткой и внуком отправился в отпуск. Фото

На фото Байден запечатлен вместе с женой Джилл Байден, сыном Хантером Байденом, невесткой Мелиссой Коэн, и своим двухлетним внуком Бо.

Контекст:

20 января 2021 года Байден стал президентом США. Джилл Байден – его вторая жена. Они поженились в 1977 году. У пары есть общая дочь Эшли (1981).

В первом браке у Байдена родилось трое детей: Бо (1969), Хантер (1970) и Наоми (1971). Первая супруга Байдена Нейлия вместе с их дочерью погибла в ДТП в 1972 году. Их старший сын Бо Байден скончался в 2015 году от рака.

Хантер Байден и Мелисса Коэн поженились в 2019 году. В марте 2020 года у них родился сын Бо. Коэн – вторая жена Хантера Байдена. От предыдущих отношений у него есть четверо детей.