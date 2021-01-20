Джилл Байден пришла на инаугурацию мужа в твидовом пальто и платье с кристаллами Сваровски

Первая леди США Джилл Байден появилась на инаугурации избранного президента Джо Байдена в наряде американского бренда Markarian.

Супруга избранного президента США Джо Байдена Джилл для участия в инаугурации выбрала голубое твидовое пальто с бархартными манжетами молодого американского бренда Markarian. Об этом сообщает CNN.

Платье первой леди также голубое, оно украшено кристаллами Сваровски и жемчугом. Наряд Джилл Байден дополнили перчатки в тон пальто, защитную маску она выбрала светло-синего цвета. На ногах супруги президента кремовые лодочки.

Автор наряда Джилл Байден – дизайнер Александр О'Нил. Он признался CNN Style, что для него невероятная честь одеть жену политика для инаугурации.

Телеканал отмечает, что люксовый бренд Markarian основан в 2017 году, среди клиентов бренда актрисы Приянка Чопра и Кейт Хадсон.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. Явка на выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Основным соперником демократа Байдена был республиканец Дональд Трамп.

Конгресс США 7 января 2021 года утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.

Палата представителей – нижняя палата Конгресса США – на заседании 13 января проголосовала за импичмент Трампа. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, "подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти".

Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента, и единственным, которому Палата представителей объявила импичмент дважды (первый раз – в 2019 году). До него разбирательство велось в отношении Эндрю Джонсона и Билла Клинтона.

Инаугурация Байдена состоится 20 января в 19.00 по киевскому времени. "ГОРДОН" ведет онлайн-репортаж события.