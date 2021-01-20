Пенс прибыл на инаугурацию Байдена

Вице-президент США Майк Пенс прибыл в Капитолий.

Пенс заявлял, что Байден и Харрис будут приведены к присяге "в соответствии с историей и традициями" Фото: EPA

Вице-президент США Майк Пенс только что прибыл в Капитолий на инаугурацию избранного президента Джо Байдена, сообщает телеканал CNN.

После беспорядков в Капитолии Пенс подчеркивал, что привержен мирному процессу передачи власти в стране. Он заявил, что избранные президент и вице-президент Джо Байден и Камала Харрис будут приведены к присяге "в соответствии с нашей историей, с нашими традициями таким образом, чтобы отдать дань уважения американскому народу и Соединенным Штатам".

Президент Дональд Трамп не приедет. Он вчера произнес прощальную речь, сегодня утром вылетел из Вашингтона на авиабазу Эндрюс в штате Мэриленд, а оттуда отправился в свою резиденцию во Флориде. Байден выражал согласие с ним в том, что Трампу не стоит приходить на инаугурацию.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. Явка на выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Основным соперником республиканца Трампа был бывший вице-президент, демократ Джо Байден.

Конгресс США 7 января 2021 года утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.

Палата представителей – нижняя палата Конгресса США – на заседании 13 января проголосовала за импичмент Трампа. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, "подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти".

Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента, и единственным, которому Палата представителей объявила импичмент дважды (первый раз – в 2019 году). До него разбирательство велось в отношении Эндрю Джонсона и Билла Клинтона.

Инаугурация Байдена состоится сегодня в 19.00 по киевскому времени. Издание "ГОРДОН" следит за событиями в режиме онлайн.