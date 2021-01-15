Пенс заявил, что привержен мирной передаче власти и безопасной инаугурации Байдена

Действующий вице-президент США Майк Пенс намерен присутствовать на инаугурации избранного президента Джо Байдена и избранного вице-президента Камалы Харрис.

Пенс заявил, что Байден и Харрис будут приведены к присяге "в соответствии с историей и традициями" Фото: EPA

Вице-президент США Майк Пенс заявил 14 января, что привержен мирному процессу передачи власти в стране. Об этом сообщил CNN.

По его словам, все пережили день 6 января, и "как вчера ясно дал понять президент" Дональд Трамп, они привержены упорядоченной передаче власти и безопасной инаугурации.

"Американский народ не заслуживает меньшего", – добавил Пенс.

Он заявил, что избранные президент и вице-президент Джо Байден и Камала Харрис будут приведены к присяге "в соответствии с нашей историей, с нашими традициями таким образом, чтобы отдать дань уважения американскому народу и Соединенным Штатам".

Источники CNN сообщили, что Пенс планирует принять участие в инаугурации. Ранее Трамп заявлял, что не придет на церемонию.

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов демократа Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

7 января Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Палата представителей – нижняя палата Конгресса США – на заседании 13 января проголосовала за импичмент Трампа. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, "подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти". Теперь вопрос об импичменте должен рассмотреть Сенат США.

Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента, и единственным, которому Палата представителей объявила импичмент дважды (первый раз еще в 2019 году). До него разбирательство велось в отношении Эндрю Джонсона и Билла Клинтона.