Байден сдал отрицательный тест на COVID-19 и улетел к супруге в Делавэр

6-го и 7 августа президент сдал отрицательные тесты на COVID-19. После второго его лечащий врач Кевин О'Коннор опубликовал заключение, согласно которому Байден снова может выступать на публике и совершать поездки.
"Чувствую себя прекрасно", – сказал президент журналистам перед тем, как сесть в вертолет.
Байден направился к супруге в штат Делавэр, где находится их резиденция: ожидается, что они проведут воскресенье в популярной курортной зоне в этом штате, пишет агентство.
Байден прошел полный курс вакцинации от COVID-19, а также получил две бустерные дозы вакцины.
21 июля у Байдена подтвердили коронавирусную инфекцию. В пресс-службе Белого дома подчеркнули, что американский лидер полностью вакцинирован и дважды ревакцинирован. Сообщалось, что у Байдена "очень легкие" симптомы заболевания и он будет работать в изоляции, пока не получит отрицательный результат теста.
26 июля врач президента сообщил, что Байден прошел курс лечения от коронавирусной болезни. 27 июля Байден получил отрицательный результат теста на COVID-19. Он появился в Белом доме лично и подтвердил, что выходит из самоизоляции.
Однако 30 июля тест Байдена на COVID-19 вновь оказался положительным. Врач предположил, что речь идет об "отскоке" результата, который наблюдается у части пациентов, которые принимали препарат паксловид. У президента не было симптомов, в Белом доме сообщили, что он чувствует себя хорошо и не будет возобновлять лечение, но вновь отправится на строгую самоизоляцию.