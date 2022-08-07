Байден сдал отрицательный тест на COVID-19 и улетел к супруге в Делавэр

Байден заявил, что прекрасно себя чувствует Фото: EPA

6-го и 7 августа президент сдал отрицательные тесты на COVID-19. После второго его лечащий врач Кевин О'Коннор опубликовал заключение, согласно которому Байден снова может выступать на публике и совершать поездки.

"Чувствую себя прекрасно", – сказал президент журналистам перед тем, как сесть в вертолет.

Байден направился к супруге в штат Делавэр, где находится их резиденция: ожидается, что они проведут воскресенье в популярной курортной зоне в этом штате, пишет агентство.