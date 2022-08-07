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Байден сдал отрицательный тест на COVID-19 и улетел к супруге в Делавэр

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Байден заявил, что прекрасно себя чувствует
Байден заявил, что прекрасно себя чувствует
Фото: EPA

Президент США Джо Байден 7 августа сдал повторный отрицательный тест на COVID-19 и завершил самоизоляцию, сообщает Associated Press.

6-го и 7 августа президент сдал отрицательные тесты на COVID-19. После второго его лечащий врач Кевин О'Коннор опубликовал заключение, согласно которому Байден снова может выступать на публике и совершать поездки.

"Чувствую себя прекрасно", – сказал президент журналистам перед тем, как сесть в вертолет.

Байден направился к супруге в штат Делавэр, где находится их резиденция: ожидается, что они проведут воскресенье в популярной курортной зоне в этом штате, пишет агентство.

Контекст:

Байден прошел полный курс вакцинации от COVID-19, а также получил две бустерные дозы вакцины.

21 июля у Байдена подтвердили коронавирусную инфекцию. В пресс-службе Белого дома подчеркнули, что американский лидер полностью вакцинирован и дважды ревакцинирован. Сообщалось, что у Байдена "очень легкие" симптомы заболевания и он будет работать в изоляции, пока не получит отрицательный результат теста.

26 июля врач президента сообщил, что Байден прошел курс лечения от коронавирусной болезни. 27 июля Байден получил отрицательный результат теста на COVID-19. Он появился в Белом доме лично и подтвердил, что выходит из самоизоляции.

Однако 30 июля тест Байдена на COVID-19 вновь оказался положительнымВрач предположил, что речь идет об "отскоке" результата, который наблюдается у части пациентов, которые принимали препарат паксловид. У президента не было симптомов, в Белом доме сообщили, что он чувствует себя хорошо и не будет возобновлять лечение, но вновь отправится на строгую самоизоляцию.

Теги: США, Джо Байден, лечение, болезнь, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, самоизоляция
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