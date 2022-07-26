"Сатурация отличная". Байден завершил курс лечения от COVID-19 и может возобновить физические упражнения – врач

Доктор указал, что пульс, давление, частота дыхания и температура Байдена "абсолютно нормальные", а сатурация "отличная" как для человека, который находится в закрытом помещении.
Тем не менее О'Коннор отметил, что президент США "по-прежнему остается в изоляции".
"Президент чувствует себя достаточно хорошо, чтобы возобновить режим физических упражнений", – говорится в сообщении.
21 июля у Байдена подтвердили коронавирусную инфекцию. В пресс-службе Белого дома подчеркнули, что американский лидер полностью вакцинирован и дважды ревакцинирован. Сообщалось, что у Байдена "очень легкие" симптомы заболевания и он будет работать в изоляции, пока не сдаст отрицательный тест.
До этого последний раз Байден делал тест на COVID-19 19 июля, его результат был негативный. В этот день Байден и его супруга Джилл Байден принимали в Белом доме первую леди Украины Елену Зеленскую.