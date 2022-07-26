"Сатурация отличная". Байден завершил курс лечения от COVID-19 и может возобновить физические упражнения – врач

Байден продолжает оставаться в изоляции и работает "на удаленке" Фото: EPA

Доктор указал, что пульс, давление, частота дыхания и температура Байдена "абсолютно нормальные", а сатурация "отличная" как для человека, который находится в закрытом помещении.

Тем не менее О'Коннор отметил, что президент США "по-прежнему остается в изоляции".

"Президент чувствует себя достаточно хорошо, чтобы возобновить режим физических упражнений", – говорится в сообщении.