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"Сатурация отличная". Байден завершил курс лечения от COVID-19 и может возобновить физические упражнения – врач

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Байден продолжает оставаться в изоляции и работает "на удаленке"
Байден продолжает оставаться в изоляции и работает "на удаленке"
Фото: EPA

Президент США Джо Байден завершил пятидневный курс лечения препаратом Paxlovid, синдромы коронавирусной болезни у него практически исчезли. Об этом сообщил 26 июля лечащий врач 79-летнего американского лидера Кевин О'Коннор, письмо которого публикует пресс-служба Белого дома.

Доктор указал, что пульс, давление, частота дыхания и температура Байдена "абсолютно нормальные", а сатурация "отличная" как для человека, который находится в закрытом помещении.

Тем не менее О'Коннор отметил, что президент США "по-прежнему остается в изоляции".

"Президент чувствует себя достаточно хорошо, чтобы возобновить режим физических упражнений", – говорится в сообщении.

Контекст:

21 июля у Байдена подтвердили коронавирусную инфекцию. В пресс-службе Белого дома подчеркнули, что американский лидер полностью вакцинирован и дважды ревакцинирован. Сообщалось, что у Байдена "очень легкие" симптомы заболевания и он будет работать в изоляции, пока не сдаст отрицательный тест.

До этого последний раз Байден делал тест на COVID-19 19 июля, его результат был негативный. В этот день Байден и его супруга Джилл Байден принимали в Белом доме первую леди Украины Елену Зеленскую.

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