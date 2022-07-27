Байден получил отрицательный результат теста на COVID-19 – Reuters

У Байдена нет лихорадки, симптомы почти полностью исчезли, сообщил в служебной записке О'Коннор. Ожидается, что Байден теперь прекратит строгую изоляцию, в которой он пребывал с момента начала заболевания, пишет агентство.
На официальном сайте Белого дома служебная записка с заключением Кевина О'Коннора на данный момент отсутствует. В последний раз доктор 26 июля сообщал, что Байден прошел курс лечения от коронавирусной болезни, но остается на самоизоляции.
21 июля у Байдена подтвердили коронавирусную инфекцию. В пресс-службе Белого дома подчеркнули, что американский лидер полностью вакцинирован и дважды ревакцинирован. Сообщалось, что у Байдена "очень легкие" симптомы заболевания и он будет работать в изоляции, пока не получит отрицательный результат теста.
До этого последний раз Байден делал тест на COVID-19 19 июля, его результат был негативный. В этот день Байден и его супруга Джилл Байден принимали в Белом доме первую леди Украины Елену Зеленскую.