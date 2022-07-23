Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи для Украины

"Благодарю президента США Джо Байдена за новый пакет оборонной помощи для Украины. Критически важное мощное оружие позволит сохранить жизнь наших воинов и ускорит освобождение нашей земли от российского агрессора. Ценю стратегическую дружбу между нашими народами. Вместе к победе!" – написал глава государства.

Контекст:

22 июля США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $270 млн. Это включает $175 млн, выделение которых сегодня одобрил президента США Джо Байден, и $95 млн из фондов Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). США передадут Украине четыре реактивные системы залпового огня HIMARS и дополнительные боеприпасы к ним; четыре командно-штабные машины; 36 тыс. снарядов калибра 105 мм; дополнительное противотанковое вооружение, запчасти и другое оборудование, а также до 580 тактических беспилотных летательных аппаратов Phoenix Ghost.

В Пентагоне сообщили, что Соединенные Штаты выделили Украине около $8,2 млрд на помощь в области безопасности с момента прихода к власти администрации Байдена, в том числе около $7,6 млрд с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля.