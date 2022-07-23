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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи для Украины

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Зеленский: Ценю стратегическую дружбу между украинским и американским народами
Зеленский: Ценю стратегическую дружбу между украинским и американским народами
Фото: president.gov.ua

Президент Украины поблагодарил США за новый пакет военной помощи для Украины. Об этом он написал в Twitter 23 июля.

"Благодарю президента США Джо Байдена за новый пакет оборонной помощи для Украины. Критически важное мощное оружие позволит сохранить жизнь наших воинов и ускорит освобождение нашей земли от российского агрессора. Ценю стратегическую дружбу между нашими народами. Вместе к победе!" – написал глава государства.

Контекст:

22 июля США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $270 млн. Это включает $175 млн, выделение которых сегодня одобрил президента США Джо Байден, и $95 млн из фондов Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). США передадут Украине четыре реактивные системы залпового огня HIMARS и дополнительные боеприпасы к ним; четыре командно-штабные машины; 36 тыс. снарядов калибра 105 мм; дополнительное противотанковое вооружение, запчасти и другое оборудование, а также до 580 тактических беспилотных летательных аппаратов Phoenix Ghost.

В Пентагоне сообщили, что Соединенные Штаты выделили Украине около $8,2 млрд на помощь в области безопасности с момента прихода к власти администрации Байдена, в том числе около $7,6 млрд с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Джо Байден, военная помощь, Владимир Зеленский, война России против Украины, HIMARS
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