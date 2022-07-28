В Украине обнаружили новый вариант коронавируса

"Сейчас семь таких случаев удалось найти в Черновицкой области, но не исключено, что подтип "Омикрона" уже есть в других регионах. Исследование ("секвенирование" на языке эпидемиологов) образцов продолжается", – говорится в сообщении.
Как отметили в МОЗ, коронавирус продолжает мутировать и пытается уклониться от иммунного ответа. Кроме того, этот подтип вируса уже активно распространяется в европейский странах.
"Сейчас достаточно немного исследований, которые могли бы дать ответ на вопрос, приводит ли этот подтип к большему количеству тяжелых случаев и смертей. Однако, по данным ВОЗ, в Европе их количество действительно растет. Пока прямых доказательств связи между этими двумя событиями нет, ведь исследования продолжаются", – отметили в министерстве.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на 23 февраля в Украине было зафиксировано почти 4,8 млн случаев болезни, 105,2 тыс. пациентов умерли.
После начала вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, Минздрав перестал регулярно публиковать статистику по COVID-19. В марте глава Минздрава Виктор Ляшко говорил, что министерство в среднем регистрирует по 5–6 тыс. случаев коронавирусной инфекции в сутки.
С начала июля в мире начала расти заболеваемость. Так, 6 июля подтвердили 1,012 млн случаев COVID-19, последний раз больше миллиона новых пациентов выявляли 13 апреля.