В Украине обнаружили новый вариант коронавируса

Как заявили в МОЗ, штамм коронавируса "ВА.5" активно распространяется по Европе Фото: EPA

"Сейчас семь таких случаев удалось найти в Черновицкой области, но не исключено, что подтип "Омикрона" уже есть в других регионах. Исследование ("секвенирование" на языке эпидемиологов) образцов продолжается", – говорится в сообщении.

Как отметили в МОЗ, коронавирус продолжает мутировать и пытается уклониться от иммунного ответа. Кроме того, этот подтип вируса уже активно распространяется в европейский странах.

"Сейчас достаточно немного исследований, которые могли бы дать ответ на вопрос, приводит ли этот подтип к большему количеству тяжелых случаев и смертей. Однако, по данным ВОЗ, в Европе их количество действительно растет. Пока прямых доказательств связи между этими двумя событиями нет, ведь исследования продолжаются", – отметили в министерстве.